Stromořadí, kolem kterého sviští vlaky, přikazuje jeden úřad pokácet, druhý je proti

„Stromy by svou výškou při pádu určitě ohrozily železnici. Rádi bychom je skáceli, ale bohužel, máme už celý šanon papírů,“ naznačuje potíže kvůli sporu dvou úřadů Stanislav Musílek z Povodí Labe.

Vysoké jasany, javory, olše a jilmy rostou u kolejí vedle cyklostezky a současně nad korytem Tiché Orlice v délce půldruhého kilometru už i více než osmdesát let. Jsou tak vysoké, že by při pádu skončily na kolejích, kudy projíždějí expresy včetně Pendolina. Frekvence vlaků je na tomto místě železničního koridoru Praha – Česká Třebová vysoká.

Ke kácení musí dát totiž souhlas i městský úřad, ale u něj Povodí Labe nepochodilo. Předloni povolila radnice skácet 49 stromů, další mohou jít k zemi nejdřív za tři roky. „Podle nás by se stromy měly spíš ošetřovat než bezdůvodně kácet. Ideální by bylo, aby rozhodl soud. Kdo a který zájem je vyšší. Jestli zájem ochrany přírody a nebo v tomhle případě bezpečnost,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí orlickoústeckého městského úřadu Tomáš Kopecký.

Z původních 105 stromů zbývá pokácet ještě 56. Označené jsou pět let, během kterých se úřady resortů dopravy a životního prostředí dohadují o svých kompetencích u tratě. „Už si připadám jako fackovací panák. Jeden úřad po nás chce odstranit nebezpečí, druhý ho tam chce zachovat a my nevíme, co máme dělat,“ dodává generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta.

Povodí teď zjišťuje, které stromy u kolejí mohou provoz vlaků bezprostředně ohrozit. Ty pokácí bez povolení. Tragédii na dráze si podle svých slov ředitel Povodí na svědomí nevezme.