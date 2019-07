Hrusický světelný zázrak narazil na normy. „Chytré“ lampy musí z ulic zmizet

Nové lampy nainstalované letos v zimě v Hrusicích měnily po deváté večer barvu na oranžovou a v noci se jejich intenzita zvyšovala jen, když čidla zaznamenala pohyb. Podle části odborníků chránily lidi i přírodu.

„Neobsahuje žádnou modrou spektrální složku, která desynchronizuje cirkadiální rytmus všech volně žijících druhů,“ vysvětluje jejich přínos Hynek Medřický z České astronomické společnosti.

Montéři však po půl roce světla odstraňují. Obec je po konzultaci s jinými odborníky považuje za nebezpečná. „Vysvětlili, že vůbec to dobrá praxe není. Špatně to svítí, je to na špatných stožárech. V podstatě to je nebezpečnější pro obyvatele,“ říká starosta Hrusic Petr Sklenář (Nezávislí pro Hrusice).