Vyšetřování požáru Libušína skončilo. K soudu by měl jít opravář komínu Jurkovičovy chaty

Libušín se staví znovu

Chata Libušín postavená v roce 1899 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče shořela v noci z 2. na 3. března 2014. „Během vyšetřování kriminalisté zjistili, že požár nebyl dílem žháře a také že příčinou požáru nebyla závada na elektroinstalaci,“ řekl vsetínský policejní mluvčí Vladislav Malcharczik.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které Libušín spravuje, rozhodlo o obnově známé chaty. Stavba nového Libušína začala v létě 2017 a práce by měly být hotové letos na podzim. Následovat bude instalace gastro zařízení, interiérového vybavení a řešit se bude samotná kolaudace stavby. Otevření Libušína se plánuje na začátek přístího roku, mohlo by to být v březnu na výročí požáru.