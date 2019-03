Místo desítky jedenáctka. Dálnice mezi Prahou a Brandýsem bude přes noc uzavřená

To, co je v posledních letech docela běžné na postupně rekonstruované dálnici D1, čeká nyní řidiče i na D10 – čtrnáctihodinová noční uzavírka kvůli demolici mostu. Dálnice bude od sobotních 20:00 neprůjezdná obousměrně mezi 3. a 10. kilometrem, objízdná trasa je ale stanovena tak, že by řidiči v Praze vůbec neměli na D10 najet.

Objížďka je obousměrná, vede od Satalic po Pražském okruhu na dálnici D11, po ní k Jirnům a po silnici II/101 na brandýskou křižovatku na 10. kilometru D10, informoval mluvčí ŘSD Jan Studecký. Uzavřen je již od počátku týdne také most, který čeká demolice. Oficiální objízdná trasa vede přes Dřevčice, Brandýs nad Labem, Zápy a Mstětice.

Zatímco uzavírka silnice III. třídy, která přes most vede, potrvá až do září, na dálnici pod ním by se měla auta vrátit kolem desáté hodiny v neděli dopoledne. Pak ale ještě potrvá omezení, které zdrží řidiče už i v sobotu před úplným uzavřením D10. Již od 13:00 se bude mezi 3. a 10. kilometrem jezdit v každém směru pouze jedním pruhem, levé jízdní pruhy budou uzavřené. V neděli potrvá toto omezení až do 14:00.