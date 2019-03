O tom, že syn ovládal likérky, jsem nevěděl, tvrdil soudu otec Radka Březiny

Podle Vladimíra Březiny byly přijaté peníze nejčastěji vrácené půjčky. „Většinou to byly částky menší, milion a půl, dva miliony. Bylo to mockrát, opakovaně,“ řekl Březina. Léta prý půjčoval mnoha lidem včetně Radka Březiny a firem, které jeho syn ovládal. Mimo jiné šlo o Morávia-Chem vyrábějící autokosmetiku nebo Slovákia-Chem, kde působila jako jednatelka Březinová.

Syn otci radil s nákupem akcií a nemovitostí

Vladimír Březina řekl, že mu dlužníci mnohdy vraceli peníze v hotovosti. „Vybírali to oblastní správci, předali to účetní, ta to vložila na účet, nebo se to dostalo ke mně,“ podotkl. Mohlo se podle něj stát, že následně vkládaly peníze na jeho účet obžalované asistentky Kristýna Mazurová a Kateřina Míčková. „Ale spíše ne, byly to menší objemy,“ dodal.

Svůj majetek v letech 2005 a 2006 získaný vlastním podnikáním v nákupu a prodeji elektroniky odhadl na šest set až sedm set milionů. Potvrdil, že za ně nakupoval akcie firem nebo nemovitosti, často prý na radu Radka Březiny.