Lihová aféra opět u soudu. Rozhodne se, zda půlmiliardový majetek propadne státu

Některé řetězce, zaměřené na nelegální výrobu lihovin, přitom předtím fungovaly řadu let. Největším odhaleným případem byla právě skupina vedená Radkem Březinou . Podnikatel z Kostelce u Zlína byl i podle svého přiznání hlavou organizace, která za téměř 15 let dodala na trh desítky milionů litrů lihu . Podle dřívějšího rozsudku soudu připravila stát na daních o 6,39 miliardy korun, verdikt vrchního soudu z roku 2017 mluví o škodě 5,6 miliardy.

V prosinci 2015 uznal olomoucký krajský soud Radka Březinu a dalších sedm obžalovaných vinnými. Za účast na organizované skupině a pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné platby jim vyměřil tresty v rozmezí od 4 do 13 let (nejvyšší trest dostal Radek Březina). Jednoho z obžalovaných soud potrestal podmínkou, u řady z nich rozhodl o propadnutí majetku. Odvolací olomoucký vrchní soud hlavnímu organizátorovi potvrdil 13 let.