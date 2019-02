Místo uhlí turisté: Most bude v budoucnu sázet na cestovní ruch

Město Most je spojováno především s těžbou hnědého uhlí. Doly jsou všude v okolí, ať už bývalé, nebo stále aktivní. Budoucnost města je ale možná překvapivě v turistickém ruchu, vzniká tam jedna z největších rekreačních zón v zemi. Bývalé hnědouhelné doly se totiž v rámci rekultivace zatopily vodou a vznikly vodní plochy Milada či jezero Most. Právě budoucnost města bude jedním z témat mimořádné 90′ ČT24 na téma Fenomém Most, který se pochopitelně bude věnovat i úspěchu stejnojmenného seriálu. Jeho poslední díl vysílá ČT výjimečně až po Reportérech ČT.