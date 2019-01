Návrat tramvají na Václavské náměstí je o krok blíže, může vzniknout projekt

Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (za TOP 09/Spojené síly pro Prahu) naznačil, že nejspíše nebudou kopírovat původní trasu středem náměstí. „Myslíme na to, aby se kvůli každé malé demonstraci nemusel zastavovat provoz tramvají,“ uvedl. Součástí přípravných prací bude také prozkoumání stavu stropních desek stanice metra C Muzeum, nad kterou by tramvaje po náměstí projížděly.

„Zadáváme DPP, aby začal též projektovat trať od budovy muzea po výhybky do ulice Vodičkovy a Jindřišské,“ upřesnil radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě), že by měly jezdit pouze v horní části náměstí. Kde přesně koleje budou, ale ukáže až projekt.

Tramvajová trať na Václavském náměstí byla jedna z nejstarších v Praze, ale v roce 1980 byla zrušena. V té době začalo z Václavského náměstí směrem k náměstí Jiřího z Poděbrad jezdit metro, které mělo tramvaje plně nahradit. Později byla zrušena i trať, která vedla ulicí Na Příkopě a na zrušenou podélnou trať navazovala ve spodní části náměstí.

Alternativa k trati v Ječné

Trať na Václavském náměstí, která by propojila Vinohradskou ulici s Vodičkovou a Jindřišskou, sice povede souběžně s metrem A, ale měla by centrum Prahy zbavit kritického místa, kterým je trať v Ječné ulici. Jezdí po ní sedm denních linek, vznikají zpoždění a neexistuje vhodná objízdná trasa. Objet Ječnou mohou tratě pouze po dlouhé jižní trase přes Nusle nebo po ještě delší severní trase přes Floru a Seifertovu ulici.

O částečné obnově podélné trati se v minulosti opakovaně hovořilo, vedení města však nakonec od záměru upustilo. Protestovala tehdy opozice v městském zastupitelstvu, podle které nebyla podélná trať potřeba, a především radnice Prahy 1. Tehdejší starosta Oldřich Lomecký (TOP 09) argumentoval tím, že by se mělo Václavské náměstí rekonstrukcí zklidnit, a domníval se, že to by nenastalo, kdyby náměstím projížděly tramvaje.

Praha 1 zároveň propagovala alternativní trasu, která by z Vinohradské ulice vedla do Washingtonovy a okolo hlavního nádraží k tramvajové trati do Bolzanovy ulice. S tratí kolem hlavního nádraží město stále počítá, loni začal Institut plánování a rozvoje připravovat studii vhodné trasy.