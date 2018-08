Nové koleje u Národního muzea zatím nikam nepovedou. Napojení dostanou až za tři roky

Po napojení na stávající trať ve Vinohradské chce dopravní podnik koleje využít například k obracení historických jízd. „Při výlukách zde bude možné mimořádně ukončit s nasazením obousměrných vozů i běžné linky,“ dodala mluvčí.

Koleje ale nevznikly s tím, že by zůstaly pouze manipulační. Jde o torzo plánované trati, která má propojit Vinohradskou ulici s Bolzanovou. Podle náměstka pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) by rozhodnutí, kudy povede, mělo padnout již po prázdninách. „Proběhlo veřejné i úřední projednání, teď už je potřeba rozhodnout, kudy trať povede. To chceme udělat, jakmile budeme mít kompletní podklady,“ uvedl.

Trať spojující Vinohradskou a Bolzanovu by měla vést kolem Václavského náměstí, v úvahu připadá trasa Washingtonovou ulicí a napříč Vrchlického sady se zastávkou přímo před odbavovací halou hlavního nádraží. Alternativně by mohla trať park objet, tramvaje by se tedy vrátily do Opletalovy ulice, kudy jezdily v 70. letech a dodnes torzo této tratě zůstává patrné v dlažbě.