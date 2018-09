Žádný další komín. Kandidáti na primátora Ostravy nechtějí nové znečišťovatele prostředí

Důležité podle kandidátů také je, aby se neobjevovaly nové ekologicky nešetrné provozy. Současný primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) z tohoto důvodu odmítá návrh na stavbu nové spalovny nebezpečných odpadů, která by rozšířila již funkční provoz v městské části Mariánské Hory. S tím souhlasili i další kandidáti.

Lukáš Semerák z hnutí Ostravak , které se podílí na současné vládní koalici ve městě, vyzdvihl, že magistrát už nyní dělá hodně pro to, aby se životní prostředí zlepšovalo. To se podle něj děje. Konkrétně uvedl sběr prachu z komunikací. „My jsme město s nejpropracovanějším nadlimitním čistěním v republice,“ řekl.

Podlez koaličníje třeba snížit emise pocházející z dopravy, a to nejlépe prostřednictvím dokončení chybějících dopravních staveb. „Asi všichni souhlasíme, že auto, které nejede, emise neprodukuje, ale plynule jedoucí auto produkuje emisí podstatně méně než auto v zácpě,“ vysvětlil.

Na to, aby do města jezdilo aut celkově méně, chce tlačit Libuše Přikrylová zastupující nové hnutí LEČO. „Naším záměrem je vybudovat záchytná parkoviště na okraji Ostravy, aby lidé byli motivovaní dopravit se hromadnou dopravou do centra,“ řekla a doplnila, že by se měly stavět parkovací domy a garáže. Navrhla také zlevnění jízdného v MHD.

Opoziční kandidát David Witosz (Piráti) ocenil, že Ostrava má moderní dopravní podnik s ekologickým provozem. Vidí však prostor pro růst mezd jeho zaměstnanců. „Ono se říká, že se jim teď zvýšil plat, ale já bych řekl, že se jen dohnaly resty. Oni byli roky podhodnocení,“ myslí si.

Podle dalšího opozičního politika Jiřího Jurečka (STAN) by Ostrava měla připravit jasný plán pro smogové situace. „Chybí dočasný regulační řád, který by v době smogu reguloval vjezd určitých automobilů,“ navrhl. Dočasný zákaz vjezdu v době krizových hodnot znečištění by se mohl týkat například těžkých vozidel nebo poloviny aut podle čísla na poznávací značce.

Výměna kotlů a ozdravné pobyty

Martin Juroška z opoziční KSČM apeloval na další podporu výměny kotlů. „Připomněl bych, že krajská vláda KSČM a ČSSD v roce 2012 rozhýbala projekty dotací na výměnu domovních kotlů, od té doby se v tom pokračuje,“ řekl.

Podle zástupce koaliční KDU-ČSL Zbyňka Pražáka je důležité ještě více podpořit ozdravné pobyty pro děti. „Město do toho dává asi přes 20 milionů. Ne všechny děti umíme uspokojit,“ řekl a dodal, že by chtěl, aby na ozdravný pobyt dosáhli všichni školáci.