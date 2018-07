Začaly opravy na magistrále a Jiráskově mostě, Praha se zastavila. Uzavírky potrvají týdny

V centru Prahy začala trojice oprav, které významně ovlivňují provoz na hlavních průtazích metropolí. Při cestě po Severojižní magistrále od severu přijedou řidiči nejprve do kolony, která se vytvořila před omezením na předmostí mostu Barikádníků v ulici V Holešovičkách. Omezení je obousměrné, v každém směru je uzavřen jeden jízdní pruh.

Technická správa komunikací rozdělila rekonstrukci do sedmi etap, organizace provozu se bude postupně měnit. V pozdějších fázích bude omezení ve směru do centra nikoli na samotném nájezdu na most Barikádníků, nýbrž na sjezdu do Nové Povltavské.

Cesta dále do centra dovede řidiče do Wilsonovy ulice, kde začala rekonstrukce úseku mezi Hlávkovým mostem a křižovatkou U Bulhara. Ačkoli oprava probíhá za provozu, přináší významné omezení – uzavírku jednoho jízdního pruhu. V první fázi je uzavřen jízdní pruh ve směru k Václavskému náměstí.