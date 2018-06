Zácpy na dálnicích, plné vlaky a méně tramvají ve městech. Začínají prázdniny

Kdo potom míří do Alp, narazí na omezení na inntalské dálnici A12, kde jsou pouzavírány jízdní pruhy v Milském tunelu.

V okolí Štýrského Hradce lze také čekat neobvykle silnou dopravu kvůli Velké ceně Rakouska formule 1 na okruhu Red Bull Ring u Zeltwegu. Závod se pojede 1. července, ale závodit či trénovat se bude na okruhu již od pátku.

Německo

V Německu se letos na dálnicích za auta do 3,5 tuny ještě neplatí, ale neznamená to, že by se na dálnicích nepracovalo. Několik rozkopaných úseků je na dálnici A4 u Drážďan, pracuje se také na třech úsecích A13 dále směrem na Berlín.

Cestu z Prahy do Mnichova zkomplikují opravy dálnice A9 severně od bavorské metropole, uzavírky jsou také na mnichovském dálničním okruhu, kde se opravují mosty.

Slovensko

Řidiči, kteří zamíří na dovolenou na Slovensko a pojedou autem, se mohou na počátku prázdnin zdržet na dálnici D1 u Važce a také severně od Košic, a kdo projíždí přes Slovensko do Maďarska, musí počítat s uzavírkou na dálnici D2 za Bratislavou. Uzavřený jízdní pruh je také u Nové Baně na rychlostní silnici R1 a na D1 u Piešťan.

Chorvatsko a Slovinsko

Kdo zamíří hned na začátku prázdnin do Chorvatska, na obvyklé trase přes Rakousko a Slovinsko, narazí již na dálnici A2 před Záhřebem na zúžení, další dílčí uzavírky číhají na přelomu června a července na dálnicích A3 či A4. Na páteřní dálnici A1 by ale měly větší práce před prázdninami skončit. Cestu do Koperu či Puly zase zkomplikují opravy na slovinské A1 u města Postojna.