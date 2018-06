Kritické zácpy na cestě k moři. Mapa ukazuje, kde můžou řidiči čekat omezení a dlouhé kolony

BESIP každý rok upozorňuje na řadu úskalí, která na řidiče v létě čekají. Apeluje především na řidiče, kteří toho v průběhu roku mnoho nenajezdí, ale přesto se vydají na tisícikilometrovou cestu k moři. „Zapomínají pak třeba na pravidelné přestávky a snaží se vše odjet 'na jeden zátah' za každou cenu. Následky mohou být opravdu tragické,“ varuje BESIP.

„Cesta na prázdniny je už dovolená. Člověk by ji tak měl brát. Není to závod, aby se dostal na místo co nejrychleji. Je potřeba vše dobře naplánovat,“ zdůraznil na tiskové konferenci i ministr dopravy v demisi Dan Ťok (ANO).

Tragické nehody z únavy

Svou daň si může vybrat i nahromaděná únava a stres z návalu práce před dovolenou. Prázdninové cesty do zahraničí mají úskalí i v odlišných dopravních předpisech. „Právě pro období, kdy se nejvíce lidí vydává za vidinou odpočinku k moři, jsou typické především tragické nehody z únavy a drobnější při zmatkování,“ uvádí BESIP.

Jasně v tomto ohledu hovoří i statistiky. Nejvíce osob zemře při dopravních nehodách právě v červenci a srpnu. V roce 2017 to bylo 101 lidí. Nejohroženější jsou v tomto období hlavně děti, cyklisté a motocyklisté.

Třetina řidičů posílá SMS za volantem

Řidiči přitom mohou řadě tragických nehod sami zabránit. Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod totiž patří nepozornost při řízení, která je často způsobená manipulací s telefonem nebo například s navigací. Držení telefonu je ostatně podle bodového hodnocení třetí nejčastější přestupek. Až třetina řidičů navíc přiznává, že za volantem posílá SMS nebo chatuje.

Vedle častého používání mobilních telefonů je pak novým fenoménem i natáčení jízdy. Podle statistik BESIP používá natáčecí zařízení skoro sedmnáct procent řidičů. Pro zahraniční cesty ale BESIP používání kamer nedoporučuje. V některých evropských zemích, jako jsou Rakousko, Švýcarsko nebo Belgie, totiž policisté kamery v autech netolerují.

V létě nevyráží na silnice jen více řidičů, ale i silničářů a dělníků, kteří využívají letní počasí k rekonstrukcím a opravám. BESIP proto připravil interaktivní mapu uzavírek a omezení, která řidiče potkají na nejvytíženějších trasách do Chorvatska. Mapa se bude během léta průběžně aktualizovat.