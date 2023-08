Pražská koalice diskutuje o zpoplatnění průjezdu centrem ve výši až 200 korun

„Hlavní důvod je, že po Smetanově nábřeží a Malé Straně projíždí celkem osm denních linek tramvají. Z toho dvě, 17 a 22, jsou páteřní, taková malá metra. Skutečně tam dochází k výraznému zpoždění, které se pak promítá do celé sítě,“ řekl Hřib. Kvalitní veřejná doprava je podle něj důležitá, aby se silnice uvolnily těm, „kteří to opravdu potřebují“, řekl s odkazem na limity pražských komunikací.

Podle Portlíka se koalice ještě na zpoplatnění nedohodla. „Legitimně se o tom bavíme, ale je potřeba to opravdu posoudit,“ dodal. Na příkladu takzvaných modrých zón také poukázal na to, že opatření v jedné městské části se může rychle přesunout do dalších, čímž by se „Pražan stal cizincem ve vlastním městě“.

S tím ovšem Hřib nesouhlasí. „Už jsme měli dopravní modely prezentované veřejně na zastupitelstvu i dopravním výboru. Samozřejmě lze něco vyvozovat i z těch zkušeností, které máme z tohoto roku, kdy se zavřela celá Malá Strana, protože se tam opravovaly tramvajové koleje. To žádná dopravní apokalypsa nenastala,“ řekl.

Portlík ovšem zpochybnil přesnost zmíněných dopravních modelů a z pohledu starosty přidal možné dopady zpoplatnění průjezdu centra. „Začnu řešit, jestli nezpoplatním Poděbradskou, protože po ránu je kvůli absenci okruhu naprosto neprůjezdná. Začnu logicky uvažovat o tom, protože z Prahy 9 se mi to z Poděbradské přesune na Kolbenovu, jestli nezpoplatním i Kolbenovu,“ řekl a vyzval k systémovému řešení.

Hřib prohlásil, že v dalších případech bude magistrát hledat řešení, které bude nejlépe vyhovovat danému místu. Dodal, že navrhované opatření je mírnější než absolutní zákaz. „Kdo chce, může si průjezd zaplatit,“ řekl.