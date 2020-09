Magistrát půjčí Praze 10 bezúročně půl miliardy na rekonstrukci radnice

Půjčku bude podle náměstka primátora Pavla Vyhnánka (Praha Sobě) radnice čerpat ve dvou částech v letech 2022 a 2023. Od roku 2024, kdy má být rekonstrukce dokončena, bude peníze po dobu 25 let splácet. Podmínkou úvěru je také to, že městská část do prací sama investuje 100 milionů korun. Zároveň se musí přesný rozpočet rekonstrukce, který by měl být znám do konce roku, vejít do částky 915 milionů korun s patnáctiprocentní rezervou.

O bodu začali zastupitelé jednat minulý týden, kdy bylo jednání přerušeno, a pokračovalo teď. Vyhnánek minulý čtvrtek řekl, že se jedná o bezprecedentní výpomoc pro městskou část. Zatím nejvíce město půjčilo v minulém volebním období Praze 12 na stavbu nové radnice, tehdy šlo o částku zhruba poloviční. „Nemohu říct, že bych byl z této půjčky nadšený, ale zároveň nevidím jiné řešení,“ řekl.

Opoziční zastupitel z Prahy 10 Tomáš Pek (TOP 09) na čtvrtečním jednání řekl, že půjčku neprojednalo zastupitelstvo městské části, a navrhl odložení bodu. To podpořil klub TOP 09. Jeho předseda Jiří Pospíšil (TOP 09) uvedl, že s ohledem na ekonomickou situaci způsobenou pandemií nepovažuje za vhodné nyní investovat stamiliony do „dělání luxusních sídel úředníků“. „Já vnímám radnici jako instituci, která slouží primárně občanům, nikoliv politikům,“ reagoval na to Vyhnánek.

Z plánu postavit novou radnici sešlo

Chmelová v reakci na kritiku uvedla, že to byl právě Pek, kdo jako místostarosta s přípravou rekonstrukce začal, a že nynější vedení radnice pouze pokračuje v jeho projektu. Podle zástupců vedení Prahy 10 se do budov radnice 30 let téměř neinvestovalo a nyní jsou v žalostném technickém stavu. Kromě rekonstrukce úřadu městská část také plánuje úpravy jeho okolí, na jaře na ně chce vypsat architektonicko-urbanistickou soutěž.

Budova jménem Vlasta ve Vršovické ulici byla postavena v 70. letech. Minulá vedení Prahy 10 zvažovala různé varianty, jak situaci s nevyhovující budovou řešit. Nejprve vznikl plán postavit novou budovu za odhadovanou cenu 775 milionů korun, opozice a občanská sdružení, ve kterých se tehdy ještě jako aktivistka angažovala i Chmelová, však projekt odsoudily jako předražený a nakonec z něj sešlo. Poté se zvažoval také přesun radnice do nevyužívané strašnické školy. Nakonec městská část v minulém volebním období rozhodla o rekonstrukci současné budovy.