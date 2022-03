Začalo meteorologické jaro. Jarní teploty ale do Česka hned tak nedorazí

Pak by oblaků mělo přibývat a přidá se i slabé sněžení, v nížinách i déšť se sněhem nebo déšť. Teploty se ale nejspíš do konce první březnové dekády výrazněji měnit nebudou. Pak by ale mělo dorazit oteplení.

Počítá s tím čerstvý dlouhodobý výhled ČHMÚ, podle kterého by druhá polovina března měla být teplotně nadprůměrná. A sezónní předpovědi vybraných povětrnostních center počítají s tím, že i celé jaro bude spíš teplejší než obvykle. Je ale nutné zdůraznit, že jde pouze o celkový odhad vývoje teplot, který rozhodně není schopen postihnout krátkodobé vpády studeného vzduchu, tak typické pro jaro v Česku.