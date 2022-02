Leden byl výjimečně teplý, příští týden teploty stoupnou dokonce až na 10 stupňů

Změna přijde v první polovině příštího týdne. Od úterý začne počasí u nás ovlivňovat tlaková výše nad západním Středomořím, a kolem ní k nám pronikne teplejší vzduch. V něm se dočkáme ojediněle i denních teplot přes 10 °C. Oteplí se i na horách, ale protože se obleva většinou obejde bez deště, tání sněhu by nemělo být moc rychlé.

Teplé počasí navíc potrvá jen pár dnů, pravděpodobně už v pátek nás přejde studená fronta od severozápadu, a za ní začne do Česka proudit chladný vzduch od severozápadu – příští víkend by se proto denní teploty měly snížit na 0 až 6 °C a v noci bude častěji mrznout. Současně se opět sníží hranice sněžení, zřejmě až do nížin. Zatím to ale vypadá, že zase půjde jen o přechodné ochlazení – v nížinách to tedy nadále na žádnou trvalejší a výraznější sněhovou pokrývku nevypadá.