Ve druhé polovině týdne udeří mrazy, teploty mohou klesnout až na 14 stupňů pod nulou

Vlna mrazivého počasí ale nejspíš nebude mít dlouhého trvání – už v pondělí se proudění změní na západní a s ním dorazí teplejší vzduch z Atlantiku. Denní teploty se tak místy vrátí nad nulu, není vyloučeno ani dosažení 5 °C, v nížinách a zřejmě i ve středních polohách se zase objeví déšť.

Další týden bude velmi nejistý

Zatím velmi nejistý je vývoj ve druhé polovině příštího týdne. Nad severovýchodní Evropou a v okolí Uralu se bude udržovat velmi studený arktický vzduch (o 15 až 20 °C chladnější než dlouhodobý průměr), a není zcela vyloučeno, že pronikne i do střední Evropy a do Česka. To by znamenalo zřejmě ještě nižší teploty než o tomto víkendu, na horách pak možná i arktické dny (maxima pod -10 °C).