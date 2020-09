„Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.“ Zprávy o révě jsou i svědectvím o klimatu

V podvědomí máme v souvislosti se svatým Václavem spíš slunečné a málo větrné počasí. To proto, že je podle něj pojmenována část babího léta, které se ve střední Evropě v průměru vyskytuje nejčastěji v období od 21. září do 2. října. Jeho příčinou je rozsáhlá tlaková výše nad střední či jihovýchodní Evropou.

Letos ale budou počasí u nás na přelomu září a října ovlivňovat spíš tlakové níže. A to znamená víc oblačnosti a častější déšť. Nejteplejším dnem týdne bude zřejmě sobota, to by se nejvyšší maxima mohla dostat až ke 24 °C, jinak bude většinou do 20 °C.