Na Den otevřených hangárů na letiště Líně, kde může stát gigafactory, přišly tisíce lidí

Díky pěknému počasí i atraktivitě letounů jsou pojížděcí dráhy plné automobilů, které v sobotu mohly do areálu vjíždět přes Líně i přes Novou Ves. Přijelo mnoho rodin s dětmi. „Fronta aut mířících sem je až od Sulkova za Plzní, což je zhruba čtyři kilometry. To tu ještě nikdy nebylo,“ řekl Luděk Kraus, spoluorganizátor a majitel místního Aviatického klubu.

„Nejsme tu proti gigafactory, my tu jsme za záchranu letiště. Myslíme si, že je hloupost ho za státní peníze likvidovat,“ řekl zástupce leteckých škol z Líní Michal Švihla. Vláda o gigafactory velmi stojí. VW se má do konce března vyjádřit, zda zvolí Líně nebo Polsko, Slovensko či Maďarsko. Stavět by chtěl začít koncem roku 2024 a vyrábět články do baterií od roku 2027.

Kupka: Stavba gigafactory je pro Česko velkou příležitostí

Poprvé na letiště přijel, na pozvání organizátorů, ministr dopravy Kupka. Rozmlouval s občany a vysvětloval jim, že stavba gigafactory je velkou příležitostí pro Českou republiku, která ji považuje za klíčovou pro transformaci českého autoprůmyslu.

„Tohle je úkol, který vláda musí řešit, a bylo by nezodpovědné, kdybychom to hodili za hlavu, když navíc vidíme, jak se k tomu staví Polsko a jiné státy, které o to usilují a jsou schopny pro to obětovat leccos, protože to samozřejmě znamená obrovskou příležitost do budoucna. Bude určovat, jestli půjdeme s naším průmyslem a ekonomikou dopředu,“ podotkl Kupka.

Kraus ministrovi řekl, že na této akci je vidět, že za letištěm veřejnost stojí a zajímá ho. Kupka dodal, že smyslem jeho cesty je také hledání náhrady za Líně. „To je určitě nezbytná podmínka,“ dodal.