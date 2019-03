Česko je v USA vnímáno jako partner, na kterého je spolehnutí, tvrdí Petříček

Právě téma bezpečnosti by mohlo být jedním z těch, které budou v Bílém domě probírat Andrej Babiš s Donaldem Trumpem: „Je to potvrzení, že jsou naše vztahy velmi dobré, a je to důkazem toho, že je Česko v Americe vnímáno jako partner, na kterého se dá spolehnout,“ uvedl Petříček.

Oba státníci tak budou jednat například o bezpečnosti, kybernetice, a to v souvislosti s kauzou Huawei, a rovněž o obchodních vztazích. Trump by měl s Babišem hovořit také o Sýrii a Afghánistánu.

„Koordinovali jsme to spolu (s předsedou vlády, pozn. red.). Bylo to vyvrcholení dlouhodobější snahy České republiky,“ řekl ministr a dodal, že diplomaté se podíleli i na přípravě programu premiéra.

Ještě před víkendovým sjezdem ČSSD Tomáš Petříček avizoval, že by mohl v čele ministerstva skončit, pokud by nezískal podporu spolustraníků pro svou kandidaturu na post místopředsedy ČSSD. Nakonec ho ale delegáti zvolili hned v pátek.

Petříček: NATO je v moderních dějinách nejúspěšnější bezpečnostní aliance

Česko si v březnu připomíná dvacet let od vstupu do Severoatlantické aliance (NATO). Podle Tomáše Petříčka to byla zásadní událost, kdy se Česko přihlásilo k západním hodnotám.

„Také to byl milník, co se týče našeho bezpečnostního ukotvení. V moderních dějinách je to nejúspěšnější bezpečnostní aliance. Zajišťuje také to, že jsme jedna z nejbezpečnějších zemí na světě,“ uvedl ministr zahraničí.

Česká vláda ale dlouhodobě neplní závazek utrácet dvě procenta HDP na obranu. I přesto Petříček neměl při své návštěvě v Americe pocit, že by kvůli tomu Česko bylo vnímáno negativně. „Americká strana věří, že v tomto svým závazkům dostojíme,“ řekl Petříček už dříve s tím, že Washington prý vidí český plán na postupné zvyšování vojenských výdajů jako „jeden z důvěryhodnějších v rámci NATO“.