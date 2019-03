Americký velvyslanec King vidí jako hlavní hrozby pro NATO Rusko a Čínu

NATO má dvacet let poté, co do něj vstoupilo Česko, podle amerického velvyslance jasně definované rivaly. „Putinův režim se snaží podkopat naši jednotu, naše demokratické procesy. Snaží se vměšovat do voleb v Evropě i ve Spojených státech,“ řekl Stephen King o jednom z nich – Rusku.

Za další hrozbu považuje Čínu. Ta podle velvyslance směšuje obchodní zájmy svých firem se strategickými zájmy země. Varoval i před hybridními hrozbami, mezi které zařadil kybernetické útoky, dezinformace i terorismus, které mají za cíl destabilizovat západní svět a narušit jeho klíčové hodnoty.

Na semináři ke dvacátému výročí vstupu Česka do NATO v Poslanecké sněmovně vystoupil také její místopředseda Petr Fiala (ODS), který se rovněž vymezil proti Rusku. Současnou situaci přirovnal k době studené války – podle Fialy se i dnes musí NATO bránit před snahami Moskvy o expanzi. Varoval před možným posilováním ruského vlivu na Ukrajině a na Balkáně, stejně jako před možným vlivem islamistů na Balkáně.

„Jde o to ochránit tyto země před zasahováním vnějších sil, abychom neměli pásmo nestability a chaosu přímo na hranicích členských zemí NATO,“ řekl Petr Fiala.

Dvě procenta na obranu v roce 2024 budou, ujistil Petříček

Řečníci se ale nevěnovali pouze vnějšímu působení Aliance, ale i jejímu vnitřnímu fungování. Velvyslanec King apeloval na Česko, aby zvýšilo výdaje na obranu na slíbená dvě procenta HDP. V současnosti jsou zhruba poloviční – loni šlo o 1,11 procenta.

Vláda nicméně schválila plán, podle kterého půjde v roce 2021 na obranu 1,4 procenta HDP a v roce 2024 již požadovaná dvě procenta. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) zástupce Washingtonu ujistil, že je navýšení výdajů na obranu věrohodné.

Podle něj je třeba vedle zvyšování výdajů na obranu také modernizovat armády NATO a spolupracovat v kybernetické obraně, aby Aliance dokázala reagovat nejen na konvenční útoky, ale i na hrozby vycházející z moderních technologií.