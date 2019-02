Kmoníček: Českému premiérovi otevřely dveře do USA vydání Nikulina a varování před Huawei

„Myslím, že někde okolo případu hackera (Jevgenije) Nikulina a konče případem Huawei bylo jasné, že Česká republika je v této chvíli natolik zajímavým a natolik ekonomicky úspěšným partnerem, že si opět po sedmi letech zaslouží výrazně vyšší úroveň americké pozornosti,“ řekl Kmoníček.

Rusa Nikulina vydala česká policie do USA kvůli obvinění z hackerských útoků. O jeho vydání žádalo i Rusko. Před produkty čínské firmy Huawei zase varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Dlouhé čekání na přijetí vedoucích představitelů Česka v USA bylo prý způsobeno do velké míry tím, že se ve Washingtonu měnily administrativy. Čekalo se také na to, až se nahromadí větší množství témat k rozhovorům.

Podle Babiše se návštěva letos uskuteční i díky tomu, že si Česko připomíná 30 let od sametové revoluce a 20 let od vstupu do NATO.

Vstoupit do otevřených dveří

Dalším impulzem k cestám bylo, že američtí diplomaté podle Kmoníčka asi před měsícem změnili svůj přístup. Zaujali stanovisko, že v multipolárním světě musí o vliv ve střední Evropě soutěžit.

Tuto změnu signalizovalo například vyjádření mluvčího amerického ministerstva zahraničí, který vysvětlil nedávnou cestu svého šéfa Mika Pompea do Bratislavy tak, že nikdo z jeho předchůdců na Slovensku nebyl dvacet let, zatímco například Paříž navštívili šestašedesátkrát. „V tu chvíli česká diplomacie viděla, že to je příležitost vstoupit do otevřených dveří,“ vysvětlil Kmoníček.

Upozornil, že roli hrál i byznys. Vzájemný obchod Česka se Spojenými státy stoupá ve dvouciferných číslech a USA jsou pro nás největším neevropským hospodářským partnerem. Za oceán se dostali poprvé v historii také čeští investoři.