Český vodík z Tennessee chce dobýt americký automobilový trh. Očekává velký boom

Samotná továrna se nachází uprostřed kukuřičných lánů v Tennessee. Místo pro ni nevybrali investoři náhodou. Nedaleko je totiž chemický závod produkující chlor a při jeho výrobě je vodík odpadovým produktem.

„Bereme odpadový vodík. Levně, protože jinak by se pouštěl do atmosféry. My ho dostaneme levně, to je to, proč jsme tady. Touhle fabrikou ho vyčistíme, zkapalníme a připravíme na trh,“ vysvětlil ředitel United Hydrogen Vladimír Prerad.

Naplnit nádrž automobilu vodíkem zatím vyjde zákazníka asi o 25 procent dráž než při tankování benzinu. S rozvojem technologií ale má cena výrazně klesat. Vodíková auta ale už teď podporuje jedenáct států USA. Například v Kalifornii dostane majitel při koupi takového vozu na tři roky palivo zdarma.