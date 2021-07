Vodík má nakročeno stát se palivem budoucnosti. V cestě mu stojí levná ropa i technologické problémy

Ropa, uhlí, zemní plyn – všechny tyto látky sloužily lidstvu déle než sto let, ale je potřeba je nahradit, shoduje se dnes již většina výrobců automobilů. Hlavní důvody jsou dva: fosilní paliva jsou vyčerpatelná a ze Země mizí a jejich spalování uvolňuje do atmosféry kysličník uhličitý, který urychluje klimatickou změnu.

Vodík se dá pro pohon automobilů použít rovnou dvěma způsoby. Jedním z nich je přímé spalování v motoru, tedy v podstatě stejná cesta pohonu auta, jako je spalování ropných produktů. Brání tomu však několik překážek – jednak nutnost speciálního motoru, ale především to, že vodík by musel být bezpečně uložen v autě v tekutém skupenství, tedy při teplotě minus 253 stupňů Celsia.

Co tedy vlastně stojí vodíku v cestě? Největším problémem je chybějící infrastruktura, například v celé České republice existuje jediná vodíková čerpací stanice – v Neratovicích. Skladování a přeprava vodíku jsou technologicky natolik komplikované, že taková zařízení jsou značně drahá a tedy nedostupná.

Dalším problémem je samotné získávání vodíku. Ten je sice všude, ale dostat ho ze sloučenin není vůbec snadné. Nejčastěji se vodík získává z uhlí nebo zemního plynu, pak ovšem představuje pro životní prostředí stejný problém jako benzin a nafta.

Pokud by se k jeho výrobě používala přímá elektrolýza vody (tedy její rozklad na kyslík a vodík), bylo by to náročné na elektřinu a musely by se kvůli tomu stavět další uhelné elektrárny.

Jediný dosud provozovaný vodíkový vůz v ČR, autobus v Neratovicích, využívá ještě jiného způsobu získávání vodíku – z elektrochemické výroby hydroxidu sodného a chloru. Tato technologie je v Neratovicích založena na bázi tzv. rtuťové, amalgamové elektrolýzy.