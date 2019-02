Pompeo v Bratislavě ocenil vývoj Slovenska po roce 1989. Nikdy neprosperovalo víc než dnes, řekl

přehrát video Pompeo na Slovensku varoval před agresivní zahraniční politikou Ruska

„Je to už 30 let, co jste se vymanili ze sovětského vlivu. Slovensko se rozhodlo vstoupit do NATO, a to byla dobrá volba. Slovensko neprosperovalo víc, než prosperuje teď,“ řekl Pompeo. Uvedl také, že je potřeba vystupovat proti pokusům o podkopávání demokracie a svobody na Slovensku. Šéf americké diplomacie před schůzkami s vrcholnými slovenskými politiky navštívil na okraji Bratislavy památník obětem takzvané železné opony, což byla v komunistickém Československu přísně střežená hranice s Rakouskem.

Se svým slovenským protějškem mluvil Pompeo o Číně a Rusku Během návštěvy také řekl, že Rusko se snaží ve světě podkopávat svobodu, zatímco Čína usiluje o to, aby se stala silným hráčem. „Uvědomujeme si, jakou agresivní roli hraje Rusko v regionu, vidíme to na příkladu Ukrajiny,“ řekl Pompeo po schůzce se svým slovenským kolegou Miroslavem Lajčákem. Mluvil také o snaze Pekingu manipulovat politiku. Spojené státy podle Pompea budou sdílet se spojenci informace ohledně bezpečnostních rizik technologií společnosti Huawei, která kvůli obavám ze špionáže čelí restrikcím na některých západních trzích včetně Spojených států. Washington podle Pompea nemá námitky proti konkurenci firem na světových trzích, konkurenční boj se ale podle něj musí odehrávat transparentním způsobem. Slovensko podle dřívějších informací nezískalo důkazy o bezpečnostním riziku technologií firmy Huawei.

Lajčák ocenil vztahy mezi USA a EU. „Spojené státy a Evropa, ať již v rámci Severoatlantické aliance nebo na platformě USA-EU, zůstávají nejbližšími spojenci. Jsme zároveň největšími obchodními partnery a investory,“ řekl slovenský ministr. V podobném duchu se vyjádřil i slovenský prezident Andrej Kiska, když po schůze s americkým ministrem na sociální síti napsal, že USA jsou důležitým spojencem a přítelem Slovenska a EU. Podle Kisky je v současnosti ještě více než jindy nutná hlubší spolupráce a transatlantická jednota.

Slovensko s USA spolupracuje v armádní oblasti Pompeo je od roku 1999 prvním šéfem americké diplomacie, který zavítal na oficiální návštěvu Slovenska. Při setkání se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim americký ministr zahraničí připomněl spolupráci obou zemí ve vojenské oblasti. Slovensko v rámci rozsáhlé modernizace armády už nakoupilo americké vojenské vrtulníky. Loni zase Bratislava podepsala smlouvu na nákup 14 kusů nejmodernější verze stíhaček F-16, hodnota zakázky včetně logistické podpory, výzbroje a výcviku pilotů činila zhruba 1,6 miliardy eur (41,4 miliardy korun).

V Polsku přišlo další varování před čínskými hackery Pellegrini před novináři řekl, že Slovensko citlivě vnímá vývoj v obchodních vztazích mezi EU a Spojenými státy, protože by mohly mít dopad i na slovenskou ekonomiku. Slovensko vyváží do USA například auta, slovenský export by tedy mohla ovlivnit případná dodatečná cla ze strany Spojených států. Pompeo pak odletěl do Varšavy, kde znovu varoval před Čínou a riziky souvisejícími s použitím čínských technologií. Podle zpravodajské televize TVN 24 Pompeo zdůraznil, že Spojené státy nikdy neumístí svá zařízení v zemi, ve které hrozí, že je Číňané „hacknou“, tedy neoprávněně se dostanou k informacím. Zopakoval však, že každá země v tomto směru musí učinit vlastní rozhodnutí. „Každá země, podobně jako Polsko coby svrchovaný stát, přijme vlastní rozhodnutí a rozhodne, zda bude těchto technologií využívat, anebo nikoli,“ řekl Pompeo.

Polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz v této souvislosti poznamenal, že o čínských technologiích se debatuje také v Evropské unii. „Jsme si toho vědomi, spolupracujeme v rámci EU a také s USA, pokud jde o výměnu informací v této oblasti,“ řekl. EU je podle něj otevřena investicím, ale „na druhé straně bezpečnostní otázky určitě ovlivní rozhodnutí v této oblasti“. Pompeo označil Polsko za jednoho z nejlepších přátel USA v Evropě a zejména pochválil Varšavu za vynikající vztahy s USA ve sféře obrany a bezpečnosti. Pochválil Poláky za to, že na obranu vynakládají dvě procenta hrubého domácího produktu – a činí tak z nadšení, a ne z donucení. Podle listu Gazeta Wyborcza dokonce prohlásil, že od pádu železné opony je „Polsko nejlepším spojencem USA v Evropě“. Podle TVN znovu řekl, že na zrušení víz pro Poláky při cestách do USA se pracuje. Pompeo jednal hodinu se svým polským protějškem, a to i o zvětšení americké vojenské přítomnosti v zemi, situaci na Ukrajině a o plynovodu Nord Stream 2, který má přepravovat ruský plyn po dně Baltu přímo do Německa, s pominutím Ukrajiny. Tento plynovod by podle Pompea zvětšil ruskou převahu a prohloubil evropskou závislost na ruském plynu.

Czaputowicz zdůraznil, že cíle obou zemí v zahraniční politice jsou shodné, a poděkoval svému hostu za to, že v Polsku jsou američtí vojáci a díky tomu se Poláci cítí bezpeční. Podpořil rovněž odstoupení USA od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu, protože ji Rusko beztak neplnilo a porušovalo.