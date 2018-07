Kdo bude střežit slovenské nebe? Politici váhají mezi gripeny a americkými stroji F-16

Na stole leží dvě nabídky: americké F-16 a švédské gripeny. Podle médií a opozice se ale ministr už rozhodl pro modernější a bojeschopnější letouny ze zámoří. Přestože výrobce odmítá splátky a jeden a půl miliardy eur na jednorázový nákup v rozpočtu chybí.

„Je to letadlo, které by se na Slovensko dostalo asi do roku 2023, možná později. To znamená, že by se tu vyskytl prostor pro další a delší využití Mig-29,“ říká bezpečnostní a armádní analytik Juraj Krúpa.

Migy servisuje ruský výrobce a podle Krúpy jde Slovenské národní straně, která ministerstvo obrany spravuje, právě o prodlužování smlouvy s ruským podnikem. Ne kvůli politické blízkosti národovců s Kremlem, ale kvůli obchodním zájmům.

„Ministerstvo obrany důrazně odmítá, že chce co nejdéle udržet ruská stíhací letadla. Opakovaně zdůrazňujeme, že resort navrhne vládě to nejefektivnější řešení,“ odmítá spekulace mluvčí ministerstva Danka Capáková.