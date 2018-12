Telička: Na Babišově místě bych volil mezi odchodem z byznysu, nebo z politiky

Politicky škodlivé diskuse o střetu zájmů by premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš ukončil tím, kdyby si vybral mezi definitivním opuštěním koncernu Agrofert, nebo odchodem z politiky. Myslí si to europoslanec Pavel Telička, který v roce 2014 kandidoval do europarlamentu za ANO, později však po neshodách s Babišem spolupráci s hnutím ukončil.