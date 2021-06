Tragickým nehodám na splavech má zabránit záchranné vybavení, často se ale stává terčem krádeží

„Pak voda přepadá přes jez, který nevyvine žádný odpor a tím vznikne velký vodní skok, vír. Vír vtahuje plavce pod splav. A protože je voda velmi provzdušněná, neumožňuje člověku plavat,“ popsala Vlčková.

Vybavení z jezů mizí

Na podobná místa proto Povodí Odry instaluje bezpečnostní prvky. Vybavení na záchranu životů tak dostaly například i Jamborovy prahy v centru Ostravy. „Je to záchranná podkova, která se shazuje tonoucímu (…) Dalším prvkem jsou ocelová oka, ta mají nosnost až tři a půl tuny. Velmi dobře slouží hasičům, aby se mohli přikurtovat. Některé jezy mají také záchranná ocelová lana,“ vyjmenovala Vlčková.

Právě záchranná lana ale z míst, kde by mohla zachránit lidské životy, mizí. Chyběla i o Velikonocích ve Frýdlantu nad Ostravicí. „Například v loňském roce jsme z 15 takto osázených jezů museli devět vybavit znovu,“ uvedla Vlčková a upozornila, že krádeže se nevyhnou ani dalšímu vybavení a frekventovaným lokalitám.

Povodí Odry proto plánuje záchranné prvky uložit do speciálních boxů. „Záchranné prvky by chránily před povětrnostními podmínkami i před vandaly. Boxy budou samozřejmě otevřené, k dispozici,“ upřesnila Vlčková.

I v létě může průtrž řeky rozvodnit

Důležité je však ke koupání v přírodě přistupovat s obezřetností a na záchranné prvky nespoléhat. Do vody by měli lidé vstupovat jen při malých průtocích a dostatečné teplotě, na jaře by si měli dát pozor na proplouvající objekty jako klády, které mohou plavce zranit. Samozřejmostí je pak neskákat do neznámé vody.

Na bezpečnost by měli dbát i vodáci, kteří by měli zůstat na břehu zejména při povodňových stavech. Podle Vlčkové však aktuálně hladiny klesají. „Už se blížíme letnímu průměru a řeky se uklidňují,“ řekla mluvčí. Upozornila však, že každá větší srážka může situaci rychle změnit a vyzvala k opatrnosti. „Dávat si pozor a vždy pohledem zjistit, jestli jsem schopen vodu zvládnout,“ dodala Vlčková.