Návrat Trumpa? Nevím, jestli chci, aby u toho byly moje děti, říká reportérka Ciglerová

Zahraniční zpravodajkou se Jana Ciglerová stala díky studiu mezinárodní žurnalistiky na City University v Londýně, odkud začala dopisovat pro Lidové noviny. Ve Velké Británii ale psala také pro The Observer a Evening Standard nebo sloupky pro českou verzi módního časopisu pro ženy Elle. „Tehdejší odcházející šéfredaktorka mi řekla, jestli se nechci přihlásit do konkurzu. Řekla jsem si, že to zkusím, a co čert nechtěl, stala jsem se šéfredaktorkou,“ vzpomíná Ciglerová.

Ženskými tématy se rodačka ze Slovenska zabývala i díky založení přílohy Ona Dnes nebo diskusního pořadu Tah dámou, který vysílala Česká televize. Impulzem pro jeho vznik byla vláda Petra Nečase, v níž na začátku nebyla jediná žena. „Když se na to ptali tehdejšího ministra vnitra Radka Johna, tak řekl, že hledali ženy, jak mohli, ale žádné nenašli,“ odpovídá s tím, že podobné argumenty zaznívaly i při hledání hostů do televizních pořadů.

„V ČT jsme se bavili o tom, že by bylo dobré založit diskusní pořad, ve kterém budou naopak zejména expertky. Byl to menšinový pořad, ale povedlo se nám to,“ pochvaluje si.

Některé změny v USA byly příliš rychlé

Novinářsky Ciglerová nakonec zakotvila u dění ve Spojených státech, které se podle ní odráží ve zbytku světa jako „kruhy na vodní hladině“. „Zároveň je americká politika docela dobře srozumitelná, protože dnes leckdo umí anglicky a může si dojít pro informace z primárních zdrojů,“ objasňuje. Za začátek fascinujícího období označuje už nástup prezidenta Baracka Obamy. „To byla Amerika, kde se děly změny, které byly příslibem pro budoucnost. Některé se ale staly příliš rychle a v oblasti, kde je část vlivných Američanů nebyla ještě ochotná udělat,“ míní.

Právě to podle Ciglerové způsobilo příchod Donalda Trumpa a následně také cestu její rodiny, která se i kvůli Trumpovi vydala v roce 2016 do USA na původně tříměsíční dovolenou. „Důvody byly napůl pracovní, napůl osobní. Z pracovních to byl Trump, protože bylo jasné, že to bude zajímavé. Na druhou stranu se mi líbilo, co ty tři měsíce udělaly s naší rodinou,“ zmiňuje rozmanité prostředí pro děti i sblížení rodiny díky společným aktivitám.

Jako destinaci si kvůli teplu vybrali Floridu, jako píšící novinářka navíc nemusí být nutně pořád ve Washingtonu. Kvůli časovému posunu vstávají s manželem brzo ráno, končit ale pak naopak mohou už ve dvě odpoledne. „To děti přicházejí ze školy, takže se jim můžeme docela věnovat,“ kvituje Ciglerová, která je ve Spojených státech díky novinářskému vízu. „Jeho podmínkou je, že vás platí domácí redakce a že si nesmíte vydělávat v USA,“ přibližuje.