Školy na Floridě mají nově učit, že otroctví bylo pro podrobené lidi i přínosem. DeSantis čelí ostré kritice

Otrokářství skončilo v Americe oficiálně před 160 lety, jenže temná doba plná brutálního zacházení vyvolává kontroverze dál. Na Floridě žáci ve věku jedenáct až třináct let mají nově říct, co se díky otrokářství mohli zotročení lidé naučit. „Myslím, že zřejmě ukáží, jak někteří lidi, kteří si to vyjednali, se v pozdějším životě stali třeba kováři,“ řekl k tomu guvernér DeSantis.

Podle historiků ovšem otrokáři usilovali hlavně o únosy a převoz těch otroků, kteří znali své řemeslo už z Afriky – od pěstování plodin, přes starost o dobytek až po stavbu kanoí.