Bývalý prezident Obama má v rodokmenu otrokáře i otroka. USA dál řeší dědictví minulosti

„Nejde o něco, co se odehrálo před dvěma sty lety. Jsou přímými potomky někoho, kdo z otroctví těžil. Mohlo to ovlivnit jejich pohled, především těch, kteří dnes tvoří politiku,“ domnívá se Labrenda Garrett-Nelsonová.

Podle Gregoryho Meekse, kongresmana z New Yorku za Demokratickou stranu, je pro budoucnost Ameriky naprosto zásadní, aby mluvila o své minulosti. Pro Meekse je to i osobní záležitost. Otec jeho dědečka byl otrok.

Amerikanista Jan Beneš řekl v Horizontu ČT24, že bavit se o historii USA a pominout nebo frázemi odbýt, že otroctví skončilo před nějakými 160 lety, se dneska nedá. Bohužel se to ale mnohdy podle něho na politické či na kulturně-válečné úrovni děje.

Připomněl, že teprve od 70. let minulého století se začala tato historie pořádně rozplétat. „Do mainstreamu se konečně dostali i černošští historici. Ale je to velmi krátká doba na to, jak dlouho to otroctví trvalo,“ řekl.

Debata je podle něj velmi těžká a jsou segmenty obyvatel, které se o tom nechtějí bavit. „Chtějí se posunout dál a zapomenout na celou tu kapitolu,“ dodal Beneš.

Možnost reparací stanovených na federální úrovni je podle něho sci-fi, ale na státní, případně lokální úrovni o některých reparacích uvažují. Zmínil stát Kalifornii, město Chicago či některé univerzity, protože i ty v minulosti vlastnily otroky.