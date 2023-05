Do boje o Bílý dům se hlásí guvernér DeSantis. Zakázal roušky a propaguje zbraně

Do dějin se 45. prezident USA Trump mimo jiné zapsal i jako první hlava státu, která dvakrát čelila ústavní žalobě, takzvanému impeachmentu. Nyní je aktérem několika sledovaných kauz, mimo jiné v souvislosti s útokem na budovu Kongresu v lednu 2021 nebo kauzy údajné platby za mlčenlivost třech osob. Trump studoval ekonomii a začal podnikat, především v realitách. Vybudoval rodinné impérium The Trump Organization, které zahrnuje hotely, reality či golfová hřiště. Mimo jiné také moderoval televizní pořad a byl spjat i se soutěžemi Miss.

Tim Scott (57) - senátor za Jižní Karolínu (od 2013), který je jediným černošským republikánem v Senátu. Předvolební kampaň oficiálně spustil 22. května. Jižní Karolínu zastupoval i ve Sněmovně reprezentantů, byl i členem jihokarolínské dolní komory. Deník The New York Times (NYT) jej označil za „nejvlivnějšího zvoleného černošského konzervativce“ ve Spojených státech.

Mike Pence (63) - bývalý viceprezident Donalda Trumpa. Kandidaturu zatím neoznámil, podle médií se to ale očekává. Než se Pence, dlouholetý sympatizant republikánského konzervativního hnutí Tea Party, stal druhým mužem USA, působil v letech 2013 až 2017 jako guvernér Indiany. V letech 2001 až 2013 byl členem Sněmovny reprezentantů, byl také předsedou Republikánské sněmovní konference, což je třetí nejvyšší funkce ve straně (2009 až 2011). Vystudoval právo, poté působil jako právník i jako moderátor v rozhlase (měl svůj pořad s názvem The Mike Pence Show).

Ron DeSantis (44) - guvernér Floridy, je považován za hlavního konkurenta bývalého prezidenta Donalda Trumpa, byť k němu má programově velmi blízko. Kandidaturu do Bílého domu oznámil 24. května. Vzděláním právník byl před nástupem do funkce guvernéra v lednu 2019 od roku 2013 jedním z kongresmanů za Floridu. Byl důstojníkem amerického námořnictva, účastnil se války v Iráku.

Joe Biden (80) - současný prezident, je nejstarším prezidentem v historii USA, do úřadu nastoupil v lednu 2021 v 78 letech. Rozhodnutí znovu kandidovat v prezidentských volbách oznámil letos koncem dubna. Za prezidenta Baracka Obamy v letech 2009 až 2017 byl viceprezidentem USA. Funkci „druhého muže“ mu Obama nabídl hlavně pro jeho letité zkušenosti se zahraniční politikou. Než se stal viceprezidentem, byl 36 let senátorem za stát Delaware. Před tím pracoval jako právník. Do Bílého domu se prosadil na třetí pokus, ve volbách v roce 2020 porazil Donalda Trumpa.

Trump o svém budoucím soupeři DeSantisovi rád prohlašuje, že bez jeho podpory by někdejší právník amerického námořnictva v dnešní pozici vůbec nebyl. Odkazuje tím na guvernérskou volbu v roce 2018, do níž podle deníku The New York Times (NYT) DeSantis vstupoval po pěti letech ve Sněmovně reprezentantů jako nepříliš známá osobnost.

Do povědomí se DeSantis zapsal spotem, který jej ukazuje při aktivitách s dětmi odkazujícími na tehdejšího prezidenta, jako je stavění „zdi“ nebo četba z Trumpovy knihy. Trump v republikánských primárkách DeSantise podpořil a ten nakonec nad svým soupeřem z Demokratické strany těsně zvítězil.

Zákaz roušek

Další výrazný moment jeho působení nastal po příchodu pandemie nemoci covid-19. DeSantis podobně jako mnozí američtí guvernéři na jaře roku 2020 zavedl omezení pohybu obyvatel, od restrikcí se ale rychle vydal zcela opačným směrem. Na podzim donutil školy obnovit prezenční výuku a později jim zakázal vyžadovat nošení roušek. Také se postavil proti tomu, aby restaurace či jiné podniky vyžadovaly od zákazníků doklad o vakcinaci proti covidu-19.

Přístup ke koronaviru byl jedinou konkrétní oblastí, kterou DeSantis v nedávném rozhovoru zmínil při otázce na rozdíly mezi ním a Trumpem. Floridský guvernér se zároveň ve srovnání s prezidentem z let 2017 až 2021 prezentuje jako efektivnější vůdce, jehož působení provází méně skandálů a více politických úspěchů.