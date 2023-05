Byli jsme naivní, nezodpovědní a nevzdělaní, vzpomíná na začátky novinařiny v Česku editorka Událostí Kanisová

S tehdejším ředitelem televize Vladimírem Železným se i proto moc často nepotkávala. „Určitě to byl inspirativní a důležitý člověk, ale já jsem to tak nevnímala. Podobně jako třeba vrátnému nebo paní uklízečce mi tenkrát bylo jedno, kdo je ředitelem televize,“ popisuje.

Neznalí ale nebyli lidé jen v rádiu. „Kdybychom dnes sledovali zpětně svoji práci v 90. letech, myslím, že bychom z ní nebyli úplně nadšení. Já tedy určitě ne. Ve spoustě věcí jsme byli naivní, nezodpovědní, neukáznění, nevzdělaní a nepřipravení na to, co přijde. Museli jsme se to naučit,“ přibližuje tehdejší dobu Kanisová.

Jana Kanisová vyrůstala na severu Čech. „Od malička jsem měla touhu vymanit se z toho prostředí. Byly to Sudety, navíc v 80. letech. Doteď to není nejlepší místo k životu,“ vysvětluje. Únik našla v regionálním rádiu, kde chtěla hlásit zprávy. Nakonec ale dostala na starosti ranní show. „Očekávalo se ode mě, že budu lidi budit a bavit.“

Z Novy nakonec dostala Kanisová výpověď. Ne však proto, že by to ten první den nezvládla. Podle Kanisové po letech už nezapadala do koncepce nového vedení. Komerční televizi tak vyměnila za veřejnoprávní. A pracuje v ní dodnes. Pod rukama jí jako editorce týdně projdou desítky reportáží a zpráv z Událostí. K tomu pečuje také o tři děti.

„Strach jsem ale neměla, protože vůbec nebylo jasné, jak to všechno dopadne. Televize byla ve stavu absolutního punku. Když v takové situaci neuspějete, tak je to selhání celého systému, ne vás,“ je přesvědčena Kanisová.

„Transport reportáží na Slovensko někdy vypadal i tak, že jsme došli na Florenc na autobusové nádraží a kazetu dali řidiči autobusu, který jel do Bratislavy. Zaplatili jsme mu za to třeba dvě stovky,“ vrací se v čase Kanisová.

V době, kdy internet fungoval maximálně na posílání mailů, vstupovala Kanisová do vysílání živě jen jako hlas po telefonu, pokud se zrovna v Česku odehrávalo něco zásadního, o čem bylo potřeba informovat okamžitě. Když bylo na reportáž víc času, musela se kazeta s natočeným materiálem před odvysíláním nejdřív dostat z Prahy do Bratislavy.

Pořád je se na co těšit

Na otázku, zda by doporučila mateřství a současně práci editorky, odpovídá Kanisová jednoznačně ano. „Týden fungujete stoprocentně jako matka a týden stoprocentně jako profesionál v televizi,“ říká s tím, že se má díky tomu pořád na co těšit. „Jeden týden se těšíte na to, jak budete sloužit rodině, a druhý týden se těšíte na to, jak budete pracovat a rodinu hodíte za hlavu.“

Ačkoliv ji mateřství neomezuje, díky dětem dostala na svou práci nový nadhled. „Mě to dost výrazně změnilo v tom, že jsem si uvědomila, že lidi nemusí být dokonalí, že každý má právo udělat chybu.“ A vnímá to i obráceně. Práce v médiích postupem let změnila to, jak se sama dívá na svět.

„Stane se spousta věcí, které na začátku vypadají hrozivě a někdy můžou překvapivě dopadnout dobře. Svět se neustále mění, vyvíjí, ale zároveň se vlastně pořád opakuje,“ odhaluje kousek své filozofie Kanisová.

Celý rozhovor si poslechněte v podcastu Background ČT24 na Spotify, Soundcloud, Podcasty Google, Apple a YouTube.