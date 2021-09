Konflikt není sprosté slovo, říká novinářka Barbora Tachecí v podcastu Background ČT24

„Do listopadu 1989 všechno vedly stranické kádry, které hlídaly ne jestli umíte mluvit, ptáte se smysluplně a jdete v rozhovorech od něčeho k něčemu, ale hlídaly, aby to bylo relativně neškodné nebo nešlo přímo proti partaji,“ vzpomíná na začátky své kariéry novinářka a moderátorka Barbora Tachecí. Do terénu tehdy vyrážela s velkou krabicí přes rameno, ve které byly kotouče, na které se nahrávalo. „Pak jsme přišli do rádia, nasadili jsme je do střihačky, vzali jsme si sluchátka, abychom slyšeli lupnutí, která tam být nesměla, a ručně jsme šmikali,“ přibližuje tehdejší styl práce. Ještě v průběhu listopadových dní jí v redakci jednu takovou pásku zabavili. Zaznamenala na ni skandování dělníků v ČKD. Do vysílání se jejich hlasy přesto dostaly, a to díky kopii, kterou Tachecí získala od technika, který v továrně natáčel s ní. Když pak chtěla s kolegou dělat přímý přenos z celodenní generální stávky, dostala zamítavou odpověď.

„Šéfredaktor nám řekl, že jsme se zbláznili, že to není možné, že na to nemáme techniku. Dali jsme si práci, abychom mu doložili, že techniku máme a dělat to jde. Když jsme si sedli na dvouhodinové vysílání, měla jsem pocit historického okamžiku. Že jsme si prosadili svou, jedeme živě, nikdo nám to nemůže stříhat nebo nedat do vysílání,“ přibližuje Tachecí.

Video of Background ČT24: Generace - 2. díl, host Barbora Tachecí

„Šlo jen o to, aby mi člověk odpovídal na můj dotaz“ Politické rozhovory, kterými se proslavila, začala natáčet později v České televizi. Někteří hosté o ní říkali, že je tvrdá a ostrá. Podle ní ale ostrost není správný výraz. „Já ani nevím, co je to být ostrá. Já jsem si ostrá nikdy nepřipadala, i když všichni mi vnucovali, že jsem. Přitom šlo jen o to, aby mi člověk odpovídal na můj dotaz,“ vysvětluje Tachecí. Proto se nikdy nebála položit jednu otázku vícekrát. Až do chvíle, kdy na ni dostala odpověď. „V momentě, kdy vím, že rozehrávám nějaký konflikt, tak vím, že ho lidi budou chtít. Ale kvůli tomu to nedělám. Konflikt není sprosté slovo,“ upozorňuje. Nejlíp se jí takové rozhovory připravovaly v 90. letech, kdy ve společnosti panovala vůči novinářům jiná nálada než v posledních letech. „Mohlo se víc než dnes. Všichni jsme byli opojeni svobodou, nikdo necítil potřebu jakémukoli novináři dělat zle. Připouštím, že to bylo dané také tím, že novináři politikům v té době fandili. Ale měla jsem pocit, že když proti někomu ve studiu vyjedu, že se to odehraje ve studiu, vyjdeme a skončí to. Zatímco dneska už že se bojíte,“ říká Tachecí. Rozhovor předá maximum informací Její doménou jsou stále rozhovory, dříve hlavně s politiky, nyní na Českém rozhlase Plus zpovídá spíše jiné hosty. „Rozhovor je formát, který má potenciál předat maximum informací. Po dobrém rozhovoru poznáte, jak člověk přemýšlí, jestli má strukturované myšlení,“ uzavírá Tachecí, proč má tento žánr ze všech nejraději.