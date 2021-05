Do konce roku zmizí z Běloruska svobodná média, předpovídají novináři. V bezpečí už nejsou ani v exilu

„Dříve měl člověk pocit, že není v bezpečí, když píše na území Běloruska nebo když se nějak aktivně zapojuje do protestního hnutí. Pak si nemohl být jistý ani tím, když byl v Rusku a na Ukrajině a nejednou si nemůžete být jistý, ani když jste novinář ve vzduchu nad Běloruskem. To už je vrchol represivní zralosti,“ okomentovala událost novinářka Petra Procházková, někdejší zpravodajka ze zemí bývalého Sovětského svazu.

„Je to pouze psychologický a politický akt, aby mohli říct: I my umíme dělat takové věci. Především jde o to, ukázat Bělorusům a lidem na Západě, kteří byli nuceni opustit Bělorusko a pokračovat ve své práci proti režimu za hranicemi, že se ke každému z nich mohou dostat,“ přiblížil Vitalij Cyhankov, běloruský zpravodaj ze Svobodné Evropy.

Pratasevič patří k zakladatelům kanálu Nexta na sociální síti Telegram. A Lukašenkův režim ho má za jednoho z organizátorů loňských protestů proti výsledkům prezidentských voleb. „On zprostředkovával informace k demonstracím lidem v Bělorusku. Skutečně, když jsem tam byl, byl to zásadní informační zdroj, kde demonstrace začínají. Uvádí, co si mají lidé vzít s sebou, zda se očekává policejní zásah,“ potvrdil novinář Tomáš Vlach.

Běloruští novináři totiž už dávno zjistili, že pro ně země není bezpečná, pokud nespolupracují s režimem. Naposledy se o tom přesvědčili novináři z portálu Tut.by, který na základě rozhodnutí běloruských úřadů přestal existovat. Přitom na něm nebylo pouze zpravodajství, ale i lifestylové magazíny nebo e-mailová schránka.

„Novináři, kteří ještě zůstali v Bělorusku, přišli o akreditace, a fakticky pracují na napůl legální bázi. Vzdávají se svého příjmení, pracují bez něj, nemohou informovat o akcích venku, protože je ihned na ulici zadrží,“ popsal Cyhankov. Dodal, že každé ráno, když se doma vzbudí sám, děkuje Bohu, že ho ještě nezadrželi.

Nezávislá média nejspíš zaniknou, nezávislé informace si cestu najdou

Novináři původem z Běloruska tak podobně jako Pratasevič častěji píšou z jiných zemí. Z Polska informuje také novinář, bloger a historik Pavel Usov. „Vláda vynakládá maximální úsilí, aby zničila všechna informační centra v Bělorusku. Udělat to v zahraničí bude docela složité, protože je nepravděpodobné, že se běloruský režim odhodlá k organizaci teroristických akcí, například vyhození redakcí do vzduchu, jak to dělali islámští teroristé. Nicméně, po agresivním aktu na letadlo už nemůžu stoprocentně tvrdit, co může a co nemůže tato vláda udělat,“ řekl Usov.