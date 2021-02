Natáčel v likérce, skladech, při zátahu i na soudech. Kvasnička pronikal do metanolové kauzy

Do té doby dělal běžnou novinářskou práci – tehdy zejména informoval o stavu pacientů, které do nemocnice dostaly obtíže odpovídající otravě metanolem. „My jsme sem přijeli, bylo to opravdu neuvěřitelné, policisté nám udělali skoro špalír, abychom mohli přijít k jedné z garáží, kde probíhalo přečerpávání alkoholu,“ pokračuje Kvasnička. Vysvětlení má jediné – veřejnost chtěla viníka, a policie proto chtěla ukázat, že mu je na stopě.

„Jsou události, které mi asi nikdy nevymizí z paměti. Tady se mi stalo něco, co se mi nestalo nikdy předtím a ani nikdy potom. V těchto garážích pod zlínským sídlištěm Jižní svahy byla jedna z mícháren jedovatého alkoholu. A my jsme se sem dostali prakticky na udání policie. Policie nás sem přímo pozvala,“ říká Josef Kvasnička u zlínských garáží, kde se před devíti lety z „krajánka“ stal hlavním reportérem celé metanolové aféry.

Kvasnička: Musela mi stačit fyzická přítomnost

„Celou aféru jsem absolvoval se svým kameramanem Jiřím Janiškou, se kterým dělám už 25 let. On ten den byl ale objednaný na jedno vyšetření u lékaře, které už dvakrát předtím odvolal. Takže jsem jel s ,kameramanem náhradníkem‘, kterého jsem ale po telefonu nemohl sehnat. Takže samozřejmě panika a strach, že nám to proteče mezi prsty, protože ze Zlína do Opavy je to sto kilometrů, přibližně dvě hodiny. Naštěstí jsem se mu přes jeho paní dovolal,“ vzpomíná na dramatické ráno.

V centru Opavy za plotem skladu, kde se metanol jedna ku jedné míchal s lihem, byl v tu chvíli skutečně jediným novinářem. Kriminalisté mu během zásahu informace nedávali, vše ale viděl na vlastní oči a vše zaznamenávala kamera.

„Musela mi stačit pouze fyzická přítomnost, kdy jsem pouze dedukoval, že velmi pravděpodobně se jedná o klíčové místo kauzy metanol. Dohodlo se, že nebudeme vstupovat na ČT24, že počkáme až do Událostí. Dorazil za mnou přenosový vůz z Brna, který zůstal stát před Opavou v jedné vesnici. Půl hodiny před vstupem do Událostí přijel a já už jsem si dovolil říct, že opravdu jsme nejspíš u zdroje. A tehdy vím, že jsem z Opavy odjížděl s mimořádným pocitem, protože snem každého novináře je být u odhalení nějaké kauzy,“ vzpomíná Kvasnička.

Tímto pro něj ale téma nekončilo, naopak. Rozeběhlo se rozsáhlé zatýkání a následné soudy. A také rozhovory se svědky a přeživšími. „Pro mě to byl obrovský pocit zadostiučinění, že jako regionální novinář, krajánek, jsem schopný si kauzu vysledovat, získat důvěru svých nadřízených, editorů a šéfredaktora v Brně i v Praze, a tu důvěru jim potom taky ve výsledku splatit,“ uzavírá. Na tyto měsíce své práce už také vzpomněl ve filmu Metanol režisérky Terezy Kropáčové, ve kterém si zahrál sám sebe.

Reportáž o metanolové aféře pohledem Josefa Kvasničky odvysílá pořad Newsroom ČT24, začíná v neděli ve 22:10.