Kundera spočine v čestném kruhu brněnského Ústředního hřbitova

Kundera prožil v Brně svůj mladý život až do maturity v roce 1948, pak odešel studovat do Prahy. V roce 1975 emigroval do Francie. K Brnu měl však celý život vřelý vztah a letos na jaře, krátce před smrtí, mohla díky jeho daru vzniknout jako součást Moravské zemské knihovny Knihovna Milana Kundery, kde je uložena jeho osobní sbírka. Součástí je kromě knih, recepcí a kritik i část listinného archivu včetně korespondence. Na konci srpna byly do Brna převezeny další kusy z Kunderovy knihovny.

Kunderovy ostatky na Ústředním hřbitově spočinou vedle řady dalších významných brněnských osobností, jimiž byli například Karel Absolon, Ivan Blatný, Gustav Brom, Rudolf Firkušný, Bohuslav Fuchs, Leoš Janáček, Jiří Mahen či Jan Skácel. „Jsme připraveni, až paní Kunderová nazná, že nastal správný čas pro převoz ostatků, jí být nápomocni,“ předeslala brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Kunderová při kremaci svého manžela uvedla, že si chce nechat urnu s popelem doma až do své smrti.

Na podobu náhrobku, až to bude aktuální, má být vyhlášena výtvarná soutěž.