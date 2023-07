Milan Kundera. Spisovatel, který chtěl zmizet, ale byl příliš vidět

„Někteří lidé se tváří, že to tak nějak vlastně nebylo, když tam chybí fenomén uznání viny a toho ‚promiňte, promiňte, promiňte‘. Proto mám distanc vůči Milanu Kunderovi s jeho strukturalistickým způsobem sebevýkladu, podle kterého jsou jen texty a ‚já jako spisovatel nejsem, mě si nevšímejte, jako osobnost neexistujiʻ. A jako by Kunderovo dílo z padesátých let neexistovalo. Jeho Poslední máj o Fučíkovi a všechny tyhle věci,“ upozorňoval literární historik Martin C. Putna v roce 2009 v pořadu Historie.cs na téma Spisovatelé – svědomí národa?

Ke svým literárním začátkům se ovšem Kundera později nechtěl hlásit. Dokonce odmítal, aby byly jeho první texty řazeny do celku jeho díla. Odvolával se při tom na představu, že pouze autor je svrchovaným pánem nad vlastní tvorbou. To však vyvolává polemiky a odsudky, podle kterých se Kundera s touto etapou nikdy nevyrovnal.

Kunderova cesta ke světovému věhlasu ovšem nebyla přímá. Po tvorbě z padesátých let a hře Majitelé klíčů se jako autor bez námitek hlásil až ke svému prvnímu prozaickému počinu, povídkám souborně vydaným jako Směšné lásky, které vycházely během šedesátých let. Dvě z nich se staly také námětem pro stejnojmenné filmy, Nikdo se nebude smát a Já, truchlivý Bůh.

Proti kritikům měl však Kundera vždy také své zastánce. Podle těch za spisovatele mluví hlavně jeho knihy. „Jakkoli třeba chybí nějaké občanské vyznání Milana Kundery, které podle mého názoru není povinností, tak jsou tady jeho romány. Prosím pěkně, třeba jeho román Život je jinde je takové účtování s komunismem a s básníky, kteří propadli komunismu, že to nemá srovnání nejen v české literatuře. To je ojedinělé účtování s vlivem komunismu na básnickou tvorbu a básnickou osobnost, které nemá obdoby,“ oponoval v Historii.cs dramatik a bývalý politik Milan Uhde.

O významu československého pokusu o socialismus s lidskou tváří a chování národa po okupaci v srpnu 1968 vedl Kundera následně časopiseckou polemiku s Václavem Havlem. Zatímco Kundera se domníval, že „není na světě hned tak národ, který by v podobné zkoušce obstál jako my a prokázal takovou pevnost, rozum, jednotu“, Havel takový pohled označil za „krátkozrakou kamufláž“.

Biografie Kundery vznikla bez zapojení „hlavního hrdiny“, jenž se bez výjimky už léta straní rozhovorů a veřejného zájmu. Kniha, zachycující jeho život do odchodu do exilu, byla přijata rozporuplně a opět vrátila na stůl otázku, zda lze oddělit autora od díla. „Podle mě je Kunderův život zajímavý proto, že si vytvořil alternativní biografii,“ tvrdí Novák.

Výjimka z tradice

Kunderovy romány sice zůstávaly bez překladů, česky vyšla ale řada Kunderových esejů. Právě esejistické dílo lze od Kunderových románů jen těžko oddělit. „To je v té české literární tradici výjimečné, toto propojování příběhu s přemýšlením, s esejistikou a vůbec chápání románu jako jakési, jak on to sám nazýval, laboratoře existence,“ říká Miroslav Balaštík s tím, že Kunderovy romány se tímto dostávají na pomezí beletrie a filozofie.

I tím se Kundera vymkl z české vyprávěcí tradice, kterou definují díla Jaroslava Haška nebo Bohumila Hrabala. „Od drtivé většiny českých prozaiků, ne-li ode všech, se odlišil tím, že vyvolil za svůj postup tu metodu, kterou realizovali velcí spisovatelé osmnáctého století. Ti nejenom vyprávěli příběhy, ale do těch příběhů vstupovali, zastavovali je, komentovali, zpovídali se z toho, jak přišli na tu či onu postavu, jak ji poznali. A ten vstup autora do prozaického vyprávění je něco, co připojuje k těm jeho románovým příběhům další vrstvu, která je neobyčejně originální,“ říká Milan Uhde.

Nejednoznačné přijetí Kundery v českém prostředí může mít ale také další důvod. „Pokud v takovém malém národě máme světového spisovatele, tak on už přestává být jenom spisovatelem. On se stal jakousi kulturní institucí. To ale v zahraničí neplatí. V zahraničí je prostě skvělým, slavným spisovatelem. Takže čtenáři si do něj nepromítají ty obsahy, které s ním spojujeme my. Člověka, který prožil padesátá léta, byl aktivní v šedesátých letech a tak dále… Myslím, že si skrze něj řešíme svoje historická traumata,“ uvažuje Miroslav Balaštík.

„Snad je to dáno i tím, že žijeme v příliš malém rybníku, tudíž nevidíme celé kontexty. Kdybychom se na to dívali nejenom z úhlu Čech, ale střední Evropy, Francie a celého světa, tak bychom si museli uvědomit, že přes nějaké lokální výhrady je to autor překládaný do více než čtyřiceti jazyků. A že bychom měli jeho dílo studovat zevrubněji a zásadněji,“ vybídl publicista Karel Hvížďala.