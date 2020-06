Recenze: Kundera podle Nováka aneb Pravda je jinde?

Co víc by si tedy mohl světoznámý autor od Seiny přát, že. A ke všemu na ploše téměř devíti set stránek! Můžeme však dát ruku do ohně za to, že Novákovým textem nadšen nebude, boří se zde totiž po desetiletí budovaná stavba, představa, obraz Milana Kundery tak, jak na něm sám pracoval. Pokud se ovšem říkává, že lež má krátké nohy – a tím se již dostáváme k Novákovu textu –, platí to i pro mediální obraz Milana Kundery.

Novák totiž předsvědčivě, na mnoha výpovědích i srovnáních Kunderových vlastních výroků a fakt, dokazuje, že – abychom parafrázovali titul jednoho z Kunderových románů – pravda je jinde. Kundera že eufemisticky řečeno mystifikoval, retušoval, přetvářel svou minulost, jinými slovy vytvářel jakousi její „fakeovou“ verzi. A jeho obšírný fandom ji s chutí přijal za svou a jako takovou ji bránil, brání a nejspíš i bránit bude.

Otázek víc než odpovědí

Ale zpět k Novákově knize: Je zbytečné připomínat, co se dočteme v úvodu, že na knize pracoval čtyři roky. Dobré, a již to zaznělo, je ovšem připomenout Novákovu pečlivou práci s textem, ostatně je zkušeným autorem. Jeho krátké kapitoly bývají často skvěle vypointované, přičemž ono završení vždy ponechává na čtenáři. Stejně tak na něm ponechává odpovědi na pár otázek, které se koncem kapitol objevují – ne snad, že by na ně neznal odpověď, beru to spíše jako dobrý a vtipný způsob, jak čtenáře ještě více vtáhnout do přemýšlení.

Dobrou volbou je i zařazení řady podrobnějších portrétů lidí, kteří měli ke Kunderovi nějaký vztah. Výběr je to přitom skutečně pestrý, namátkou, skladatel Pavel Haas, sexuolog Ivo Pondělíček, politický vězeň Miroslav Dvořáček nebo Julius Fučík, komunisty vězněný básník Jan Zahradníček i Guillaume Apollinaire.