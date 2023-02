Nejsem na tom tak špatně, ale nemůžu psát, svěřil se Rushdie v prvním rozhovoru od napadení

Rushdie se kvůli fatvě léta musel mnohokrát stěhovat z jednoho přísně tajného místa střeženého britskou vládou na druhé. Přestože se íránská vláda od tohoto postoje distancovala, fatva je podle konzervativního výkladu stále platná.

Novinář David Remnick, který s Rushdiem rozhodl vedl, se spisovatele zeptal, zda si myslí, že měl po přestěhování do New Yorku v roce 2000 více dbát na svou bezpečnost, když předtím žil dlouho v ústraní. „Tuto otázku si pokládám a neznám na ni odpověď,“ odpověděl Rushdie. „Měl jsem přece více než dvacet let života. Takže je to chyba? Také jsem napsal spoustu knih,“ připomněl.

Život zajímavější než knihy

Odvedení pozornosti od útoku si slibuje i od nového románu, i když příliš nevěří, že se to povede. „Doufám, že by to mohlo do jisté míry změnit téma. Vždycky jsem si myslel, že mé knihy jsou zajímavější než můj život,“ řekl. „Bohužel se zdá, že svět s tím nesouhlasí.“

Rushdieho nejnovější román Victory City vyjde tento týden a byl dokončen krátce před útokem. Podle nakladatelství Penguin Random House jde o ságu, která pojednává o lásce, dobrodružství a mýtu a zejména o zrodu a pádu města, které pomůže stvořit hrdinka jménem Pampa Kampana, do níž se vtělí její jmenovkyně, bohyně Pampa.

„Vždycky jsem se velmi snažil nepřijímat roli oběti,“ podotkl Rushdie. „Pak sedíte a říkáte si: někdo do mě zapíchl nůž! Jsem to ale chudák… což si někdy říkám.“ Dodal, že si nepřeje, aby si to mysleli čtenáři jeho nové knihy. „Chci, aby je příběh zaujal a nechali se jím unést,“ řekl.