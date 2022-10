Moravské židovské muzeum bude jako proutěný košík. Návrhy na jeho podobu vystavují v Brně

Návrh architekta Kenga Kumy připomíná cívku nebo svinutou stuhu s atriem a stromem uprostřed. Počítá s knihovnou, muzeem i restaurací s panoramatickým výhledem na město. Japonští architekti volně vycházeli ze symboliky pleteného košíku, kdy každá další generace znamená další vrstvu.

„Ten prostor si přirozeně říká o nějakou monumentální stavbu. Také je to místo, kde se setkává hned několik ulic. Proto jsem chtěl vytvořit hladké propojení pro průchod a průjezd. A tak vlastně budova dostala kulatý tvar,“ vysvětlil Kuma.

Návrh by měl nyní detailněji rozpracovat ve spolupráci se zadavatelem do architektonické studie. Následovat bude projektová dokumentace. Podle spisovatele Martina Reinera, který za myšlenkou vzniku Moravského židovského muzea stojí, by mohl být projekt připravený k realizaci za tři až čtyři roky.

Otevřený dům

Zatím si nové muzeum mohou zájemci prohlížet do 15. listopadu jako model. Vystaveny jsou i další návrhy vzešlé ze soutěže. Zadavatelé oslovili čtyři zahraniční studia, konkrétně z Dánska, Itálie a Nizozemska. „Brno podobnou situaci zná. Ikonickou stavbu moderní architektury, vilu Tugendhat, navrhl také zahraniční architekt,“ poznamenal Reiner.