Knihovna roku 2022 půjčuje knihy v pražské čtvrti Dolní Chabry

„Role knihoven se v poslední době zásadně změnila. Jsou to informační centra, ale plní i funkci komunikačního centra. Udělování cen Knihovna roku ukazuje, jak se to napříč celou Českou republikou naplňuje. Knihovny větší, menší, na venkově i městech, všechny se snaží reagovat na to, jak se proměnil svět, a chtějí se otevřít čtenářům všech věkových kategorií a vést je k tomu, aby nejenom četli a půjčovali si knihy, ale aby také získávali další informace a propojovali se navzájem mezi sebou,“ řekl u příležitosti cen ministr kultury.

Ocenění v kategorii základní knihovna je určeno především knihovnám v malých obcích, kde působí dobrovolní knihovníci, jako vyjádření veřejného uznání této práci. Vítězná Místní veřejná knihovna Praha - Dolní Chabry je komunitní knihovnou, která je součástí kulturního centra Chaberský dvůr. Podle poroty se aktivně podílí na životě v místní části.

Knihovna Smrčná jako jedna z prvních obecních knihoven začala půjčovat e-knihy a Knihovna městyse Choltice se mimo jiné zapojila do projektu Příběhy sousedů, který vznikl při neziskové organizaci Post Bellum.