Český lev chce být nekorektně glamour. „Nikdy nejsou spokojeni všichni,“ láká moderátora Jiřího Havelku

Jiří Havelka před necelými dvěma lety přebíral Českého lva za scénář k filmu Vlastníci. A také jednu sošku předával – nejlepšímu kameramanovi Vladimíru Smutnému za drama Nabarvené ptáče. Vlastníky si Havelka (přes dvacet let spojený s divadlem VOSTO5) odbyl svůj režijní celovečerní debut, jako herce už ho diváci znali.

Večerem Českého lva provází poprvé, moderátorská role pro něho ale zdaleka není nová. Coby moderátor glosuje opakovaně závěr festivalu dokumentů Ji.hlava, předávání cen Magnesia Litera a také Cen české filmové kritiky. Na Českém lvu střídá po třech letech Václava Koptu.

Elegantní, a přitom drzé

„Předání uměleckých cen je vždycky trošku složitý žánr, protože to musí být důstojné, ale zase ne úplně nudné, jde to do televize, takže by to mělo být zábavné, ale zase ne úplně estrádní. A probruslit mezi skyllou zábavnosti a Charybdou estrádovosti je těžké. Vlastně nikdy nejsou spokojeni všichni, a to mě na tom taky láká,“ přiznává Havelka.

První velká zkušenost s přímým přenosem galavečera čeká Terezu Kopáčovou. Režisérka seriálu Ochránce, série Nevinné lži nebo televizního snímku Metanol přebírá po Marku Najbrtovi kreativní supervizi. „Rozhodně bude co se učit. Těším se, že to uděláme elegantní, a přitom trošku drzé. Říkám tomu nekorektně glamour,“ slibuje.

Hlasování začalo

O vítězích Českého lva rozhodují členové České filmové a televizní akademie (ČFTA). Hlasování se spustilo začátkem prosince.

„Navzdory zavřeným kinům v první polovině letošního roku lze rok 2021 označit za rok filmových premiér. Akademici v letošním roce hodnotí úctyhodných dvaatřicet hraných celovečerních filmů. Z celkem třiatřiceti letošních dokumentárních filmů vybrala předvýběrová komise sestavená ze členů akademie šestnáct snímků, o kterých budou akademici v prvním kole hlasovat,“ vypočítává výkonná ředitelka ČFTA Tereza Rychnovská.

Akademici hlasují také o šestnácti televizních dílech, tato kategorie je druhým rokem otevřena i dílům distribuovaným prostřednictvím internetu. Sošku Českého lva si v březnu mohou odnést rovněž některé ze sedmi animovaných a třinácti krátkých filmů.

Nominace akademie odtajní 17. ledna.