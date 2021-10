Kam za výstavou: Do bublin v Brně, k Baudelairovi v Kutné Hoře i na sídliště v Hradci Králové

V posledních třiceti letech se tak věnuje především malbě mýdlovými bublinami. „Do bubliny vsunu barvu a lepidlo, protože jinak by bublina jen s barvou, když ji dám na plátno, spadla,“ prozradil své malířské know-how.

Proslul experimentováním s různými technikami a styly, v minulosti maloval třeba kouřem svíčky nebo mateřským mlékem. „Čím je to nemožnější, tak tím mě to víc zajímá,“ přiznává. „V osmdesátých letech jsem byl známý tím, že jsem skoro každý den používal jiný styl. A potom jsem se rozhodl, že už jich mám dost, protože ty výstavy pak vypadaly jako skupinová výstava padesáti umělců.“

Sakařovy snímky budou v Břeclavi k vidění do konce listopadu, pak je čeká cesta do Spojených států. Návštěvníci Havlíčkovy vily se na oplátku můžou těšit na tvorbu krajanů žijících za Atlantikem. Navíc se s nimi budou moci setkat i při workshopech zaměřených na malbu folklorních ornamentů nebo výuku dalších tradičních technik.

Černobílé portréty zachycují folkloristku Marii Švirgovou, malíře Antonína Vojtka nebo kastelánku lednického zámku Ivanu Holáskovou. „Jsou to malérečky, které učí naše děti malovat ornament, jsou to lidé, kteří chodí v kroji a zachovávají naše tradice. Pro nás důležití lidé, kteří vytvářejí tu naši krajinu,“ představuje první výstavu předsedkyně správní rady fondu Monika Vintrlíková.

Fotografickou výstavou Krajina paměti se v Břeclavi-Poštorné otevřela veřejnosti Havlíčkova vila. Dům z počátku minulého století, který nese jméno po jednom ze svých majitelů, velkoobchodníkovi s vínem a vlastenci Rudolfu Havlíčkovi, má sloužit pro setkávání lidí spojených s folklorem a zároveň jako galerie. Provozuje ho nadační fond Moravská krása. Snímky aktuálně vystavené ve vile pořídil Honza Sakař starou technikou zvanou mokrý kolodiový proces. „Ten postup s sebou nese prvky paměti a historie, něčeho, co má určitou trvanlivost,“ podotýká autor.

Výstava nazvaná No Art Today? potrvá v Městské knihovně do 30. ledna, druhou část výstavy zpřístupní od 16. listopadu Dům fotografie.

GHMP spravuje přibližně 17 tisíc děl, všechna je možné vidět také on-line. Mezi lety 2017 a 2020 instituce do svých sbírek nákupem či darem získala téměř sedm stovek děl od devadesáti autorů. Zahrnují malby, sochy, videa, instalace, kresby i grafiky. Do depozitářů přibyla tvorba Jiřího Černického, Adély Babanové, Mileny Dopitové, Jana Hampla, Magdaleny Jetelové, Tomáše Císařovského, Richarda Janečka či Dominika Langa.

Sbírka Galerie hlavního města Prahy se zaměřuje na umění od devatenáctého století do současnosti. Těžiště sbírek leží v umění druhé poloviny dvacátého století a zejména v současném umění. „Ukazuje spektrum přístupů, v současném umění se objevují sociální i ekologická témata, reflexe jednotlivce ve společnosti a různých minoritních i majoritních skupin,“ zmiňuje v souvislosti s aktuální výstavou šéfkurátorka Helena Musilová.

video GHMP představuje přírůstky do svých sbírek

Výstava s názvem Samota uprostřed davu je k vidění až do začátku příštího roku.

Výstava sleduje nejdůležitější témata, která v básníkově životě a díle rezonovala, ať už to byly pocity osamocení, nuda vedoucí k celoživotnímu splínu, láska a zároveň nenávist k ženám, nebo touha po nalezení krásy. „Jeden sál bude věnován jedné z jeho nejslavnějších básní Mršina neboli Zdechlina a vůbec právě vykřesání krásy z ošklivosti a pomíjivosti života,“ dodala kurátorka Kristýna Jirátová.

Galerie Středočeského kraje (GASK) připomíná dvě stě let od narození Charlese Baudelaira. Výběr z děl více než devadesáti umělců představuje přímé inspirace básníkovým dílem i širší souvislosti s jeho tvorbou i životem. Cílem je ukázat vliv Baudelairovy osobnosti a díla na české umění.

Jak se žilo na sídlišti (Hradec Králové)

Muzeum východních Čech v Hradci Králové se snaží zmapovat historii socialistických sídlišť. „V Hradci Králové se nacházejí prototypy některých panelových domů, na nichž se testovaly technologie, které pak byly použity v celém Československu,“ upozorňuje ředitel muzea Petr Grulich.

Materiálů k prostudování je dost, výstavbě sídlišť se totiž v minulosti věnovala poměrně velká mediální pozornost. Pracovníci muzea hledají v archivech původní stavební dokumentaci i audiovizuální svědectví. Pomáhají i dobrovolníci, třeba studenti, kteří obcházejí konkrétní místa.

Historici oslovují také pamětníky a i současné obyvatele sídlišť, prosbu o spolupráci našli mnozí ve svých schránkách. Systematická dokumentace se totiž zabývá nejen samotnou panelovou výstavbou, ale i popisem každodenního života obyvatel „králíkáren“. „Zajímá nás, jaký byl život v panelovém domě, vztahy se sousedy, problémy s bytem,“ upřesňuje vedoucí projektu Kristýna Staňková.

Lidé mohou do muzea posílat fotografie, video- i audiozáznamy. Záměrem projektu je vytvoření paměťové stopy pro další generace, počítá se i s výstavou, vzniknout by měly 3D modely sídlišť. Mapování se zatím zaměřuje na Hradec Králové a Pardubice, rozšířit by se ale mělo na celý východočeský region.