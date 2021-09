„Jaký hledání?“ Vladislav Mirvald šel na krajinu jednoduše s kružítkem

Mirvaldův osud i tvorba staví na hlavu téměř apriorní představu, že nejlepší umění vzniká vždy ve velkých centrech, především pak v Praze, protože jak Mirvald, tak jeho lounští vrstevníci Kamil Linhart (1920) a Zdeněk Sýkora (1920) potvrzují, že tomu tak může být i v sotva dvacetitisícovém městě.

Mirvald je zároveň důkazem, že díla, jež naprosto drží krok s vývojem ve světě, mohou vznikat i v podmínkách, které kvalitnímu, osobitému a svobodnému umění nepřejí – a mnohdy jdou přímo proti němu. Nelze přitom pochybovat, že za umění, které vzniká době navzdory, musí tvůrci něčím zaplatit.

Cesta přes krajinu

To nelepší i na špatné půdě dokázal Mirvald vypěstovat nejen v pozdější tvorbě, ale již od svých počátků, svázaných jak s kubismem, tak především s krajinářskou malbou. Což je dalším zajímavým fenoménem platným pro všechny tři lounské mistry. Všichni totiž prošli velice plodným a také důležitým a inspirujícím obdobím, kdy se až do počátku šedesátých let toulali krajinou Českého středohoří s malířskými štaflemi na zádech a malovali a malovali.

U trojice, kterou proslavila především pozdějí abstraktní díla, může být taková umělecká minulost překvapivá, zažitá krajinářská zkušenost ale měla na jejich další hledání a (logický, jakkoli se to může zdát nelogické) posun k abstrakci velký vliv.

Mnozí malíři totiž přicházeli ke zcela abstraktnímu pojetí právě přes krajinu. Tuto cestu absolvovali i Vasilij Kandinskij a Piet Mondrian, kteří rovněž vyšli z víceméně realistického zobrazování krajiny, již postupně zobecňovali, redukovali na geometrizující prvky, až dospěli k čirému, abstrahovanému tvaru.

Jak ostatně píše autor Mirvaldova katalogu k plzeňské výstavě v roce 2010 Tomáš Pospiszyl: „Mirvald se Sýkorou jednoho dne krajinu uviděli jako kompozici autonomních barevných skvrn.“ Odtud pak vedla cesta k dalšímu abstrahování.

Stálé motání kolem deskripce

Mirvald měl k abstraktní tvorbě ovlivněné konstruktivismem (a v jeho případě i pedagogickou praxí, protože učil deskriptivní geometrii) blízko už v padesátých letech, kdy si zapsal: „Stálé motání kolem deskripce. Opisování a popisování. Deskriptivní realismus. Naprosté jedničce z deskriptivy brání jenom nešikovnost. Ta chudák barva! Stálým pronásledováním ušmudláním dlí už jen tajně v tubách.“

A o mnoho let později, v textu k výstavě v roce 1991, komentoval svůj přesun od krajinářství ke konstruktivistické abstrakci takto: „To, že člověk vezme do ruky kružítko, má vliv i na malbu v krajině: tam to často bývá ‚už hotové‘, stačí to jenom přepsat a přitakat kráse takové, jaká je.“

Dělal jsem si srandu

Na otázku „Kde se vzaly undulační válce a cylindrická perspektiva?“ si pak Mirvald odpovídá ohlédnutím do roku 1964, kdy básník a výtvarník Jiří Kolář prohlásil: „Jaký hledání. Ať každej dělá to, čemu se vyučil, a má do smrti vystaráno.“ A sám dodává: „Deskriptivě jsem vracel její rigorózní a nemožné poučky tím, že jsem si z ní tak trochu začal dělat legraci.“

A možná si tak trochu dělal legraci i z diváků, kdy klamal tělem: „V názvech mých obrazů se často vyskytuje latina. Ta je tam schválně, protože většina lidí neví, že Undulační válce jsou prostě Vlnící se válce. I v těch názvech jsem si takhle dělal srandu,“ přiznal v roce 2000 v rozhovoru pro MF Dnes.