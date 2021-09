Streamovací služby nasadily cenám Emmy korunu. Poprvé ovládly všechny hlavní kategorie

Pandemie přála streamu

Televizní hvězdy se v Los Angeles sešly poprvé od začátku pandemie osobně – s výjimkou většiny herců a tvůrců Koruny. Loni se ceremoniál odehrával on-line celý. Vyhlášení aktuálního ročníku mělo připomenout významnou roli televizní produkce během covidové krize, která zasáhla samozřejmě i do natáčení. A také napomohla rychle rostoucí popularitě streamovacích služeb.

To se promítlo i do filmových ocenění. Ať už to byly Zlaté glóby, kde si hned dva odneslo pokračování satirického Borata, vysílaného na Amazonu, nebo Oscary. Oscarová akademie totiž poprvé do výběru povolila zařadit i tituly odpremiérované na streamovacích službách, aniž by byly uvedeny v kinech.

Například Netflix tak během jednoho udílení téměř zdvojnásobil dosavadní oscarové sošky ve svém držení. Přibylo mu jich sedm, většinou za kostýmy či masky, ale také nejlepší dokument (Moje učitelka chobotnice).