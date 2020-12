Boj o Korunu. Se seriálem se rozhořel spor o to, jak adaptovat živou historii

Oficiální twitterový účet Charlese a Camilly před pár dny změnil nastavení přidávání komentářů poté, co účet zaplavily negativní komentáře a fotky Diany. Podle Robertse seriál ohrožuje budoucí pozici Camilly, protože ji zobrazuje jako „zlou, necitelnou ženu“. Zašlo to tak daleko, že britský ministr kultury Oliver Dowden požádal Netflix, aby k dílu připojil poznámku, že jde o interpretaci faktů. „Vždy jsme prezentovali Korunu jako drama a máme veškerou důvěru v diváky, že chápou, že jde o fikci široce založenou na historických událostech,“ kontroval však v prohlášení Netflix.

Nejde jen o princeznu Dianu, ale třeba i o bývalou premiérku Margaret Thatcherovou nebo vévodkyni Camillu, s níž podle seriálu udržoval kontakty princ Charles i po seznámení s Dianou. Právě to vadí nejvíc. „Je to prostě nepřesné, zjevně naprosto nespravedlivé, ale také nebezpečné pro britskou ústavu,“ sdělil serveru televize NBC historik Andrew Roberts, který se dlouhodobě zabývá britskou královskou rodinou.

Podle filmové kritičky Ivy Přivřelové to ale není úplně šťastné. „Filmaři obecně přeceňují diváky, co se týče jejich schopnosti brát fikci o skutečných lidech jako fikci, které nemůžou plně věřit. Upozornění by podle mě neškodilo u každého historického filmu a seriálu,“ myslí si. Herečka Helena Bonham Carterová, která ve čtvrté řadě hraje princeznu Margaret, už také prohlásila, že Netflix má „morální povinnost“ sdělit, že jde o fikci.

Recenzenti extrémně populární nové série, kterou podle neoficiálních zpráv sledují desítky milionů diváků, se ale vesměs shodují, že Koruna šlechtu neadoruje ani nedémonizuje, jen její členy činí plnějšími a živějšími. Tvůrce seriálu Peter Morgan v rozhovorech opakuje, že sice není v některých detailech přesný, ale že jeho dílo odhaluje „hlubší pravdu“.

V seriálu je z Diany rodina nadšená, pak ale vztahy ochladnou

„Pro mě jde o fabulaci na základě faktů. Samozřejmě Morgan zkresluje historii tak, aby se mu hodila do tématu, do toho, co chce říct. Ale vychází vždy ze skutečnosti. V seriálu má ovšem o dost víc prostoru, takže samozřejmě jde víc do soukromí – i proto Koruna působí atraktivněji a bulvárněji než Královna a Audience u královny,“ míní Přivřelová a připomíná stejnojmenný film z roku 2006 a známou divadelní hru, za nimiž Morgan také stojí.

Tvůrci filmů a seriálů o britské monarchii to mají obecně těžké, protože královská rodina se nevyjadřuje ke společenským tématům a zásadně neformuluje veřejně názory. Podle mnohých její síla tkví právě v tom, jak málo toho o ní veřejnost ví. „Nejsou ani vzdělaní, ani kultivovaní, ani elegantní. Jen nudní, nafoukaní a neomalení,“ hodnotí je v seriálu postava premiérky Thatcherové, kterou „royals“ pozvou na zámek Balmoral, kde ji berou na lov, baví se o jelenech, řeší venkovní obuv nebo hrají po večeři hry.