Pro kulturu budou klíčové příští dva týdny, očekává Zaorálek. Podle něj i pořadatelů by pomohla větší proočkovanost

přehrát video Události, komentáře: Jaký výhled má kulturní sezona?

Když přijde divák na akci pro méně než tři tisíce lidí, musí nosit ochranu dýchacích cest a zároveň prokázat, že je očkovaný proti covidu-19, že nemoc v posledních 180 dnech prodělal nebo doložit negativní test. U akcí nad tři tisíce diváků je navíc nutné, aby alespoň polovina z nich byla očkovaná či po prodělaném covidu. Podle pořadatelů jsou tyto podmínky problém – řada lidí si kvůli nim nakonec návštěvu divadla nebo koncertu odpustí. „Může se zdát, že by si na to lidé mohli zvyknout. Ale mají v tom obrovský zmatek, protože nechodí do divadla nebo na koncert každý den. (…) Reakce je taková, že dokud se to nerozvolní úplně, tak raději do divadla nebo na koncert nepůjdou,“ poukázal ředitel Jatek78 a předseda Asociace nezávislých divadel Štěpán Kubišta.

Ředitel promotéra kulturních akcí Live Nation Robert Porkert upozornil, že Dánsko díky proočkovanosti své populace zrušilo od začátku září veškeré restrikce na kulturních akcích. „S velkou slávou tam 1. září vystoupil Elton John. Jsou první, kteří si mohou věci bez omezení vyzkoušet,“ podotkl. Štěpán Kubišta je přesvědčen, že Česko by mělo tento vzor následovat. „Myslím, že je potřeba uvažovat nad tím, jestli je to opravdu nutné a jestli je potřeba, aby se opatření v kulturních zařízeních dodržovala,“ vyzval. Dodal, že na testovacím místě, které jeho scéna zřídila pro potřeby diváků, byl za celou dobu jediný pozitivní výsledek.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek je však přesvědčen, že úplné zrušení opatření zatím není možné. „Musím trvat na tom, že prevence je stále potřeba. Mně připadá, že nejsme schopni změřit, do jaké míry jsou roušky a podobně schopny zabránit tomu, aby se infekce skutečně nešířila,“ řekl. Zaorálek zdůraznil, že otevírání kultury se stále daří podle harmonogramu sestaveného na jaře a věří, že se to nezmění ani na podzim. Že se v Dánsku koncertuje bez omezení, připustil, podotkl však, že je to možné díky vysoké proočkovanosti, které Česko zatím nedosáhlo. Navíc chce vědět, jak ovlivní vývoj epidemie covidu-19 začátek školního roku. Věří, že i kdyby dál rostly počty nakažených, není ještě vše ztraceno, protože by díky vakcínám nemuselo dramaticky přibývat těžkých případů. „Za čtrnáct dní, maximálně tři týdny, budeme vědět, co udělal nástup do škol a lidí v daleko větší míře do zaměstnání. Situace není úplně nepřehledná. Zároveň víme, že je potřeba se očkovat. (…) Jestli se podaří zvýšit počet očkovaných, tak to znamená větší jistotu pro kulturní akce. To slibuju a garantuju,“ prohlásil ministr kultury.