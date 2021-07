Nová a složitá pravidla. K tanci je potřeba test, nad tři tisíce lidí na akci už ale jen test nestačí

Od začátku epidemie hraje například v jednom karlovarském baru hudba hlavně jako kulisa. Dřív se tady na ni ale i tancovalo. Znovu to bude možné od neděle. Zákazníci, kteří budou chtít vstoupit na parket, ale budou muset splnit přísnější podmínky než ti, kteří sem přijdou jen posedět.

S výjimkou kompletně naočkovaných nebo těch, kteří covid-19 prodělali, budou lidé k tanci potřebovat test starý nejvýše 24 hodin. Ke vstupu do restaurace přitom bude dál stačit negativní výsledek starý nejvýše 72 hodin. „Ty lidi si můžu otestovat a otestuju si je, pokud si o to řeknou. Pokud si o to neřeknou, já to nebudu kontrolovat,“ sděluje Zina Voráčková ze Sport baru Bacardi.

Nová pravidla budou platit i pro hromadné akce. Od neděle se jich bude moct zúčastnit víc lidí než dosud. Kapacita venkovních sportovních a kulturních akcí se zvyšuje z 5 tisíc na 7 tisíc lidí a uvnitř z 2 tisíc na 3 tisíce lidí. V případě, že během nich budou sedět, bude kapacita dokonce neomezená. Test ale ke vstupu bude stačit nejvýše třem tisícům účastníků, zbytek bude muset mít buď kompletní očkování, nebo potvrzení o prodělání covidu před méně než půl rokem.